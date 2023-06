tvOS 17 a une nouvelle fonctionnalité exclusivement pour le HomePod 2

Ces dernières années, tvOS a été au cœur des critiques à cause du manque de nouveautés sur l'interface, mais aussi sur les fonctionnalités globales lors de l'utilisation. Pour cette année, Apple a donné le sourire aux propriétaires d'Apple TV, car les nouveautés sont nombreuses !

Améliorer les dialogues lors des effets spéciaux

Les utilisateurs d'Apple TV 4K qui ont installé la première bêta de tvOS 17 ont remarqué un petit détail qui va faire toute la différence pour les possesseurs de HomePod 2. En effet, la firme de Cupertino a mis en place un nouveau mode audio pour privilégier les dialogues lors des scènes qui ont des effets sonores au volume très élevé. Pour faire simple, si des acteurs discutent entre eux pendant une explosion, le passage d'un train, la sirène d'un bateau, dans une rue bruyante... L'Apple TV 4K et le HomePod 2 sont capables de créer une séparation audio et augmenter de manière totalement autonome la voix des acteurs.



Bien sûr, l'objectif n'est pas de gâcher une scène importante en réduisant considérablement l'effet sonore, mais plutôt d'améliorer l'expérience utilisateur afin qu'il entende mieux les voix. Apple a conscience que chaque dialogue peut avoir son importance lorsque vous regardez un film ou une série.

Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, il sera nécessaire de faire le choix "Renforcer le dialogue" en appuyant sur l'icône du son en bas à droite du lecteur vidéo d'Apple.

Voici comment Apple présente cette nouveauté introduite avec tvOS 17 :

L'amélioration des dialogues sépare les dialogues des bruits de fond et les diffuse sur le canal central afin de mieux entendre les voix au milieu des effets, de l’action et de la musique dans les films et les séries sur une Apple TV 4K associée à un HomePod (2ᵉ génération).

Cette nouveauté est exclusive au HomePod 2, il est probable que pour des raisons de performances (ou de marketing), Apple n'a pu proposer cette nouveauté avec la première génération du HomePod ou le HomePod mini.



Parmi les autres nouveautés de tvOS 17, on aperçoit une connectivité inédite entre l'iPhone et l'Apple TV 4K pour les appels FaceTime sur votre téléviseur, l'arrivée de Split View sur tvOS, Apple Music Sing pour des soirées exceptionnelles de karaoké, un tout nouveau centre de contrôle ou encore la possibilité de facilement retrouver votre Siri Remote de 2e génération avec l'application Localiser de votre iPhone sous iOS 17.

Une annonce de folie qui va faire plaisir aux possesseurs d'Apple TV.

