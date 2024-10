tvOS 17.4 : certaines télécommandes tierces ne fonctionnent plus

Avec ses mises à jour logicielles, Apple fait son maximum à chaque fois pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Malheureusement, il arrive parfois que certaines mises à jour génèrent des bugs indésirables qui peuvent parfois gêner nos petites habitudes. C'est le cas par exemple depuis tvOS 17.4 sur les Apple TV, la dernière version rencontre une difficulté à prendre en charge les télécommandes universelles et les télécommandes des téléviseurs via le HDMI CEC. Un problème qui agace beaucoup d'utilisateurs et qui commence à faire un peu de bruit sur les forums d'entraide.

tvOS 14.4 a du mal avec les télécommandes tierces

Si vous êtes un utilisateur régulier d'Apple TV, vous avez peut-être remarqué avec la dernière mise à jour (tvOS 14.4) que la télécommande de votre téléviseur n'arrive plus à contrôler votre Apple TV. Rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas isolé, de nombreux utilisateurs en France comme à l'international signalent que leur télécommande de TV n'arrive plus à contrôler l'Apple TV, ce qui force beaucoup de monde à passer par la Siri Remote fourni par Apple. Au premier abord, rien de dramatique, mais encore faut-il ne pas avoir perdu sa Siri Remote... Si malheureusement, c'est le cas, utiliser la télécommande intégrée dans le centre de contrôle d'iOS devient une obligation.

Initialement, le problème a été repéré par le média AppleInsider, celui-ci a remarqué que toutes les personnes qui se plaignaient du non-fonctionnement de la télécommande de leur téléviseur sur l'Apple TV avaient tous installé tvOS 17.4 !

Bien sûr, toutes les personnes ne sont pas concernées, mais ce bug semble toucher particulièrement les téléviseurs Sony et LG, d'autres marques sont aussi concernés, c'est par exemple notre cas à la rédaction avec une télévision Philips.



Une mise à jour corrective de tvOS 17.4 devrait prochainement arriver pour corriger ce bug gênant qui n'est pas contournable, en attendant, il faudra soit utiliser votre bonne vieille Siri Remote ou la télécommande virtuelle qui se trouve dans le centre de contrôle de votre iPhone. Pour les personnes qui possèdent l'Apple TV 4K via une offre Freebox avec une télécommande conçue par Free, le problème ne semble pas d'actualité.