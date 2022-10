Le dépôt Havoc propose des thèmes iOS sans jailbreak !

Alors que les utilisateurs attendent toujours un jailbreak iOS 15 (sans parler d'un jailbreak iOS 16), le dépôt Havoc vient de faire une annonce très intéressante qui va toucher le coeur des amateurs de personnalisation.



Ce dépôt prend désormais en charge les thèmes pour les appareils jailbreakés et surtout non jailbreakés. Mieux, il donne la marche à suivre pour installer ces derniers.

Installez des thèmes facilement

Dans un message publié cette nuit, Havoc a annoncé qu'il commencerait à héberger des thèmes pour les appareils réguliers (non jailbreakés) et qu'il allait accepter les cryptocurrencies comme méthode de paiement pour les différents produits qu'il liste.

Dans le cadre de cette évolution, les créateurs de thèmes peuvent désormais envoyer des fichiers .deb et .zip, ces derniers pouvant être téléchargés et décompressés sur des appareils non protégés pour être appliqués comme raccourcis sur iPhone et iPad. Bien que cette méthode ne soit pas aussi propre que les méthodes traditionnelles de thématisation basées sur le jailbreak, c'est un excellent moyen de donner aux appareils Apple un nouveau look - surtout quand il n'y a pas de jailbreak disponible.



Havoc propose intelligemment à l'acheteur de télécharger le bon fichier - .deb ou .zip - au nom du vendeur, selon que l'appareil de l'utilisateur est jailbreaké ou non. Ce changement s'accompagne de la possibilité d'utiliser un bouton "Télécharger les icônes" sur la page produit.



Une poignée de thèmes sont déjà mis à la disposition du public, dont plusieurs ont déjà été présentés sur notre site iPhoneTweak :

Viola de BossGFX

Peek de XT

Echoes de Timeloop

Crayon de JustNewDesign

Muze 4 de purdixx

Etc.

Voilà qui est encore plus facile que de créer un thème depuis iOS 14.

Comment installer un thème avec Raccourcis

Sans jailbreak, l'installation d'un thème demande quelques étapes manuelles :

Télécharger les icônes Sur la page du thème, cliquez sur "Télécharger les icônes".

Une fois terminé, le fichier téléchargé se trouvera dans le dossier Téléchargements de l'application Fichiers.

Application Raccourcis Ouvrez l'application Raccourcis

Créez un nouveau raccourci en appuyant sur le bouton "+" en haut à droite.

Ensuite, cliquez sur "Ajouter une action".

Cliquez sur "Scripting".

Ensuite, cliquez sur "Ouvrir une application".

Cliquez sur "Choisir", puis sélectionnez l'application que vous souhaitez thématiser.

Cliquez sur les trois points ("...") en haut à droite.

Cliquez sur "Ajouter à l'écran d'accueil".

D'abord, tapez le nom de l'application. Ensuite, appuyez sur l'icône et cliquez sur "Choisir un fichier".

Trouvez les fichiers que vous avez téléchargés à l'étape 1 dans votre dossier Téléchargements.

Recherchez l'icône que vous souhaitez utiliser et sélectionnez-la.

Cliquez maintenant sur "Ajouter" pour ajouter l'icône à votre écran d'accueil.



C'est fait ! Vous devriez maintenant voir l'icône sur votre écran d'accueil. Répétez ces étapes pour autant d'icônes que vous souhaitez thématiser.

Un support du Bitcoin

En outre, les paiements en crypto-monnaies viennent s'ajouter aux options existantes d'Apple Pay, de carte de crédit, de PayPal et d'Alipay. Les crypto-monnaies prises en charge sont actuellement le Bitcoin, le Dogecoin, l'Ethereum, ainsi que plusieurs autres.

Les avantages du paiement en crypto-monnaie sont les suivants d'après l'hébergeur :

Les paiements en crypto-monnaies sont non seulement plus pratiques pour de nombreux clients, mais ils offrent également une couche supplémentaire de confidentialité, en particulier lorsqu'ils sont associés à la méthode Sign In With Apple's Private Relay. En utilisant ces deux méthodes ensemble, les clients peuvent rester totalement anonymes tout au long du processus de création de compte et de paiement.



Havoc prend également en charge le réseau Lightning de Bitcoin, ce qui vous permet d'effectuer des paiements quasi instantanés avec des frais incroyablement bas, tout comme les méthodes de paiement traditionnelles.

En plus de ces deux annonces majeures, Havoc propose également d'autres améliorations diverses :

Lier les logins des réseaux sociaux pour avoir accès à plus d'une méthode de connexion (l'utilisation d'un simple email reste une option).

Les vendeurs peuvent désormais marquer leurs paquets comme compatibles avec iOS 15.3.1 ou inférieur pour une utilisation avec le jailbreak palera1n

L'introduction de tags pour aider les vendeurs à catégoriser leurs paquets et à stimuler la découverte des utilisateurs.

Des analyses et des statistiques supplémentaires permettent désormais aux vendeurs de visualiser et de gérer les performances de téléchargement ou de vente.

Le référentiel Havoc a remplacé Packix en février, ce dernier étant autrefois l'un des plus grands référentiels modernes. Havoc est devenu la référence pour de nombreux développeurs de tweaks de jailbreak et créateurs de thèmes qui souhaitent que les jailbreakers découvrent, achètent et téléchargent leurs paquets.



Si cela vous intéresse, rendez-vous sur https://havoc.app/ pour commencer à parcourir le dépôt depuis l'appareil Apple de votre choix. Cela fonctionne sur iOS 14, iOS 15 et iOS 16.