Mise à jour PS5 : le retour des thèmes classiques et ajout de l'Audio Focus

Sony a lancé une nouvelle mise à jour logicielle pour la PlayStation 5, déployée mondialement dès aujourd'hui. Cette mise à jour réintroduit les thèmes classiques des consoles et inaugure la fonction Audio Focus pour enrichir l'expérience de jeu.

Retour des thèmes classiques

Face à la forte demande de la communauté, Sony réintroduit les thèmes classiques des célébrations du 30e anniversaire de PlayStation. Inspirés des PlayStation originale, PS2, PS3 et PS4, ces thèmes permettent de personnaliser l'écran d'accueil de la PS5 avec des designs nostalgiques et des sons de démarrage emblématiques. Accédez-y via le nouveau menu « Apparence » dans les paramètres de la PS5 à partir de la version 25.03-11.20.00.

Nouvelle fonction Audio Focus

La mise à jour introduit également "Audio Focus", qui améliore l'immersion sonore grâce à quatre préréglages : Amplification des basses, Amplification des voix, Amplification des aigus et Amplification des sons faibles. Chaque préréglage propose trois niveaux d'intensité (Faible, Moyen, Fort) et peut être ajusté séparément pour les canaux audio gauche et droit. Réglez Audio Focus via [Paramètres] > [Son] > [Volume] > [Audio Focus] ou directement depuis le Centre de contrôle pendant le jeu. Une bonne idée pour ceux qui jouent avec un casque ou un système audio avancé.



Audio Focus est compatible avec les casques connectés via USB ou prise jack analogique, mais n'est pas pris en charge pour les connexions HDMI vers les téléviseurs, récepteurs AV ou barres de son.

Une histoire de prix

Rappelons que la PS5 a vu son prix augmenté ce mois-ci (pour la seconde fois depuis son lancement en 2020), mais on la trouve encore à 399 € avec AstroBot sur Amazon.

