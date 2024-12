La PS5 remonte le temps avec les thèmes des anciennes PlayStation

Pour célébrer le 30ème anniversaire de la PlayStation, Sony offre une dose de nostalgie aux possesseurs de PS5 avec une mise à jour spéciale qui réintroduit les éléments emblématiques des précédentes générations de consoles, y compris le légendaire écran de démarrage de la PlayStation originale.

Une expérience nostalgique limitée dans le temps

La mise à jour permet aux utilisateurs de PS5 de personnaliser leur interface avec cinq thèmes différents : un pour chaque génération de PlayStation (PS1, PS2, PS3, PS4) et un thème spécial 30ème anniversaire. Chaque thème modifie non seulement l'apparence du menu principal, mais reproduit également les sons et animations caractéristiques de chaque époque, y compris le mythique "bwaaaam" de démarrage de la PS1 qui résonne encore dans la mémoire des joueurs ayant connu cette période dorée.

Cette célébration s'accompagne de plusieurs éléments :

L'affichage du logo Sony Computer Entertainment classique au démarrage

Des sons de navigation spécifiques à chaque génération

Un message de remerciement personnalisé lors de l'arrêt de la console

Une interface utilisateur aux couleurs de chaque génération

Malheureusement, Sony précise que ces fonctionnalités ne seront disponibles que temporairement, vraisemblablement jusqu'au 20 décembre. Cette initiative rappelle une célébration similaire pour les 20 ans de la PlayStation en 2014, où Sony avait déjà proposé un thème rétro pour PS4, PS3 et PS Vita.



Pour accompagner cette mise à jour, Sony a également lancé des promotions anniversaire ssur le PlayStation Store jusqu'au 20 décembre et diffusé une vidéo remerciant les joueurs pour leur fidélité depuis trois décennies.



Source