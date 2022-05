Le créateur d'AltStore n'aime pas l'idée d'un sideloading ouvert

⏰ Hier à 21:10

Medhi Naitmazi

Alors qu'Apple fait face à des pressions pour ouvrir l'iPhone aux magasins d'applications tiers, un développeur qui aide les utilisateurs à sideloader des applications depuis 2019 ne semble pas très heureux de la tournure que prennent les évènements.



Apple a toujours été cohérente et claire sur son point de vue selon lequel l'ajout d'application hors du processus officiel (le sideloading donc) car cela entraîne des risques de logiciels malveillants. Pourtant, le développeur Riley Testut a utilisé l'une des "failles" d'Apple pour permettre aux utilisateurs d'installer des applications en dehors de l'App Store d'Apple via son outil AltStore que l'on a présenté pour installer des émulateurs ou des outils de jailbreak.

À quoi ça sert AltStore ?

Depuis ses débuts, AltStore a été téléchargé plus de 1,5 million de fois et compterait plus de 300 000 utilisateurs mensuels actifs, dont 6 000 auraient décidé de soutenir financièrement Testut pour un montant total de 14 500 dollars. C'est dire si cet outil est populaire.



Une fois installé, AltStore permet aux utilisateurs d'ajouter des applications sans passer par l'App Store, pourvu qu'il s'agisse d'un fichier IPA, le binaire que Xcode peut générer. AltStore exploite le fait que la plateforme de développement Xcode d'Apple permet aux utilisateurs de charger les applications qu'ils développent directement sur leurs propres iPhone via un certificat de développement gratuit.



"Quand Apple a annoncé cette [fonctionnalité en 2015], je me suis dit : "Oh, donc il y a un moyen d'installer des apps sur iOS juste avec un identifiant Apple"", raconte Testut. "Et à partir de là, j'ai élargi cela pour en faire une solution complète".



La solution complète n'est pas simple. Elle exige que l'utilisateur installe une application Mac ou PC appelée AltServer, puis que la sécurité AltStore signe une application afin qu'elle semble avoir été créée par l'utilisateur.



Les applications ne peuvent être installées que lorsque l'iPhone et le Mac ou le PC se trouvent sur le même réseau Wi-Fi et exécutent AltServer. Les limites sont que chaque utilisateur ne peut charger que 10 applications par semaine et il faut les resigner tous les sept jours, sauf si vous avez un compte développeur payant ou un tweak qui permet de bypasser cela.

Le Sideloading est un risque

Testut n'est peut-être pas en mesure de contourner ces limitations, mais il fait en sorte que son système soit sûr. D'ailleurs, la demande de l'UE et des USA lui paraissent dangereuses. Il s'est confié à Fast Company :

Le sideloading présente de nombreux risques. Parce que nous sommes l'outil que les gens utilisent, il est de notre responsabilité de nous assurer que nous faisons ce que nous pouvons pour empêcher les gens de se foutre accidentellement dans la merde.



Donc, peut-être ironiquement, Testut est d'accord avec Apple sur le sideloading, ou du moins il l'est quand il est potentiellement à grande échelle. Il n'approuve pas les propositions de loi qui permettraient de façon simple à n'importe quel consommateur de télécharger n'importe quelle application, sans aucune protection.

Nous n'aimons pas ces projets de loi, en fait. Nous pensons vraiment qu'ils sont trop larges, et qu'ils ont de sérieuses ramifications pour la vie privée des consommateurs.



Cependant, Testut croit vraiment que tout le monde devrait avoir le droit de faire un chargement latéral s'il le souhaite. Et il pense que l'industrie des applications a besoin de cette liberté.

Apple a une approche de l'App Store qui consiste à n'approuver que ce qu'elle imagine déjà, donc tout ce qui dépasse les limites de cette approche est rejeté par Apple.



Nous avons besoin d'un moyen pour que les applications qui repoussent les limites existent d'abord, et ensuite les gens verront qu'elles existent et les voudront dans l'App Store", poursuit-il. "Aucune application cool et amusante ne sort. Nous voulons voir plus d'applications petites, mais excentriques et amusantes dans l'AltStore.



Que pensez-vous de la position du créateur d'AltStore ?