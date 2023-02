TrollBoard est une application de thème d'icônes sans jailbreak

Si le jailbreak tourne au ralenti depuis iOS 15, il n'en reste pas moins que les développeurs de tweaks et de thèmes continuent leur travail. L'une des raisons n'est autre que la faille MacDirtyCow qui a permis de découvrir l'outil TrollStore, un couple qui autorise la personnalisation facile des icônes d'apps sur l'écran d'accueil, même sans jailbreak sur des firmwares allant de iOS 14.0-16.1.2. C'est exactement ce que propose l'app TrollBoard du développeur haxi0.

Changez facilement vos icônes

Pour le moment, TrollBoard reste une preuve de concept (grosso-modo une bêta) qui prend en charge les versions iOS 15.0 jusqu'à iOS 16.1.2. Dans le post de publication sur Reddit /r/jailbreak, le développeur indique qu'il s'agit d'un outil similaire à Cowabunga, mais avec une différence majeure. En effet, TrollBoard n'offre pas la possibilité de rétablir les icônes initiales si besoin, il y a donc un certain risque à l'utiliser dans sa forme actuelle ; une future mise à jour v1.1 devrait apporter cette option. C'est en tout cas une solution bien plus simple que ce que permet le système d'exploitation d'Apple depuis iOS 14, comme nous l'expliquions dans notre tutoriel pour créer un thème sur iPhone sans jailbreak. Ici, nul besoin de requérir aux raccourcis d'Apple.

Installer TrollBoard

Avant de pouvoir l'utiliser, il faut avoir installé Trollstore ou MacDirtyCow.



Dans le premier cas, pour iOS 14 - iOS 15.4, vous n'avez plus qu'à récupérer le fichier .ipa de TrollBoard sur votre appareil à partir de la page GitHub, puis de cliquer dessus pour l'ouvrir et le signer en permanence avec TrollStore.



Dans le second cas, iOS 15 - iOS 16.1.2, avec l'exploit MacDirtyCow, vous devrez télécharger le fichier .ipa sur votre ordinateur, puis le charger avec AltStore par exemple. Ces dernières options vous obligeront à re-signer l'application tous les sept jours, contrairement à la signature permanente avec TrollStore.

Téléchargez l'IPA.

Exécutez l'application AltStore sur votre PC ou Mac.

Connectez votre iPhone ou iPad à l'ordinateur via USB.

Chargez le fichier IPA dans l'application pour commencer le processus d'installation.

Entrez votre identifiant Apple pour signer le fichier IPA.

Cliquez sur le bouton "Start" pour commencer à charger le fichier IPA sur votre appareil.

Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe de votre identifiant Apple.

Ouvrez l'application "Réglages" à partir de l'écran d'accueil.

Naviguez jusqu'à "Général" > "VPN et gestion des appareils".

Cliquez sur l'app de développeur associée à votre messagerie.

Appuyez sur "Se fier" pour autoriser l'exécution de l'appli.

Comment utiliser TrollBoard

Sur la page GitHub du projet, haxi0 explique comment utiliser TrollBoard :

Installez TrollBoard via TrollStore ou MacDirtyCow (cf plus bas) Lancez l'application pour que TrollBoard puisse créer le dossier pour vous. Prenez une icône sur laquelle vous voulez changer votre application, déposez-la dans /var/mobileTrollBoard via une app comme Filza. Attention, il faut votre icône porte le nom de l'identifiant du paquet de votre application ; par exemple : com.apple.calculator.png pour l'application Calculatrice. Allez sur TrollBoard pour rafraîchir la liste des fichiers ".png". Vous pouvez y voir votre image et appuyer pour l'appliquer et voir à quoi elle ressemble.

Pour l'instant, TrollBoard ne fonctionne pas avec toutes les applications et il faut redémarrer l'appareil pour que les changements prennent effet. Attention toutefois, comme TrollBoard modifie les fichiers système, il existe un risque de conflit avec d'autres applications de personnalisation, ce qui peut entraîner des pannes et autres blocages.



Il sera intéressant de voir comment TrollBoard évoluera au fil des prochaines versions, d'autant que, rappelons-le, cela ne nécessite aucun jailbreak.



Qui va tenter ?