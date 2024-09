SF Symbols 6 ajoute 800 icônes pour les développeurs

Présenté en 2019, l'ensemble de symboles configurables à destination des développeurs vient de recevoir sa sixième mise à jour majeure. Avec SF Symbols 6, Apple a ajouté plus de 800 nouveaux symboles pour un total de 6 000 unités. Outre les nouveaux dessins, on trouve trois nouvelles animations et un effet de remplacement "magique".

Apple va plus loin avec Symboles SF 6

La bibliothèque de ressources iconographiques d'Apple commence à être sacrément intéressante. Avec des milliers d'icônes utilisables dans plus tailles, couleurs et graisses, il ya de quoi faire. Mieux, les animations ont été améliorées, afin de donner toujours plus de vie aux applications à venir. Par exemple dans iSoft v9, nous utilisons exclusivement ces ressources.



Pour mémoire, SF Symbols est une extension de la police système d'Apple, San Francisco.

Nouvelles animations

De nouvelles animations configurables rendent les symboles encore plus expressifs. Les effets d'oscillation, de rotation et de respiration offrent aux symboles de nouveaux moyens de réagir aux saisies de l'utilisateur, d'indiquer des changements d'état et de signaler une activité en cours. Ces effets animés s'appuient sur les structures de couches de symboles existantes, ce qui permet de les rendre compatibles avec les symboles personnalisés.

Remplacement magique

La nouvelle animation de remplacement permet aux symboles de passer plus intelligemment d'une variante à l'autre. Les barres obliques peuvent désormais s'allumer et s'éteindre, et les badges peuvent apparaître, disparaître ou être remplacés indépendamment du symbole de base. Les symboles personnalisés peuvent tirer parti de ces nouveaux comportements en utilisant les composants de l'application SF Symbols.

Annotation améliorée

Les outils d'annotation mis à jour pour les symboles personnalisés vous permettent de spécifier des directions d'animation préférées pour l'oscillation et la rotation, ainsi que des points d'ancrage personnalisés pour la rotation. Les symboles supportant les couleurs variables peuvent maintenant être annotés pour optimiser les conceptions en boucle fermée pour une lecture continue et transparente.

Le thème des nouvelles icônes

Les nouveaux symboles comprennent des appareils, des indicateurs automobiles, des symboles de santé et de fitness, des commandes de formatage, etc. Les nouveaux symboles localisés comprennent des variantes à travers le latin, le grec, le cyrillique, l'hébreu, l'arabe, le chinois, le japonais, le coréen, le thaï, le devanagari, ainsi que plusieurs systèmes numéraux indiens.



Ces nouveaux symboles sont disponibles dans les apps fonctionnant sous iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 et visionOS 2.

Comment télécharger SF Symbols ?

Les symboles SF 6 et les polices originales d'Apple peuvent être téléchargés sur le site des développeurs. Un Mac avec macOS Ventura ou une version ultérieure est requis pour installer SF Symbols 6.