Apple dévoile SF Symbols 5 avec 700 nouvelles icônes pour les développeurs

Présenté en 2019, l'ensemble de symboles configurables à destination des développeurs Apple vient de recevoir sa cinquième mise à jour avec SF Symbols 5 qui intègre plus de 700 nouveaux symboles pour un total de 5000 unités.

Apple va plus loin avec Symboles SF 5

Apple a présenté aujourd'hui SF Symbols 5, une nouvelle version de la bibliothèque d'icônes qu'elle met à la disposition des développeurs pour les aider à concevoir des applications. Les icônes ont été créées pour s'intégrer à San Francisco, la police système qu'Apple utilise pour ses appareils. Mais on peut très bien s'en servir pour bien d'autres choses. La firme conseille cependant d'utiliser les SF Symbols notamment dans les barres de navigation, les barres d'outils, les barres d'onglets et les menus contextuels.



Parmi les 700 nouveaux symboles de la mise à jour figurent les boutons des manettes de jeu, les conditions météorologiques, des devises supplémentaires et... pas mal d'iconographie autour de l'automobile. On sent que CarPlay 2.0 arrive et qu'il entend bien s'implanter chez tous les constructeurs pour gérer la totalité des commandes (sièges, chauffage, climatisation, radio, etc). Les symboles sont disponibles dans les applications fonctionnant sous iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 et watchOS 10.



Pour la première fois, SF Symbols 5 introduit des animations avec des comportements tels que le rebond, l'échelle et l'impulsion définissant la façon dont les symboles se déplacent. Apple indique que les effets animés "apportent de la vitalité aux interfaces et fournissent un retour d'information aux entrées de l'utilisateur tout en communiquant les changements d'état et l'activité en cours." Pour prendre en charge les animations, les symboles ont été redessinés et optimisés pour le mouvement.



Apple a inclus des outils améliorés pour les développeurs qui souhaitent créer des symboles personnalisés, notamment une bibliothèque de formes, de badges et de barres obliques, ainsi que des outils d'annotation actualisés. L'inspecteur de prévisualisation a été revu pour gérer l'animation des symboles système et des symboles personnalisés.

Comment télécharger SF Symbols ?

Les symboles SF 5 et les polices originales d'Apple peuvent être téléchargés sur le site des développeurs. Un Mac avec macOS Monterey ou une version ultérieure est requis pour installer SF Symbols 5.