Les nouveautés de CarPlay en 2023 : multi-écran, radio, widgets, clim, vitesse

C'était l'un des temps forts de la WWDC 2022 qui a eu lieu en juin dernier, la présentation en avant-première de la prochaine génération de CarPlay, une sorte de CarPlay 2.0, va s'immiscer profondément dans les futurs véhicules. Grâce à une intégration plus complète, CarPlay va permettre d'accéder facilement aux fonctions importantes de la voiture de demain comme la climatisation et la radio FM, la prise en charge de plusieurs écrans sur le tableau de bord, des options de personnalisation, et bien plus encore.

Les 5 fonctions clés de la nouvelle version de CarPlay

Voici comment Apple présente CarPlay 2023 :

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, vous bénéficiez d’une expérience vraiment unique.

Support multi-écrans

La nouvelle version de CarPlay ne sera plus confinée à l'écran secondaire et sera capable de s'étendre sur tous les écrans d'un véhicule, offrant ainsi une expérience plus cohérente en uniformisant le combiné d'instruments et l'info-divertissement. Apple précise que CarPlay sera adapté à chaque nouveau modèle de véhicule, quelque soit les formes et les positions des dalles.

Intégration au tableau de bord

La nouvelle expérience CarPlay 2.0 sera donc capable d'afficher le tableau de bord d'un véhicule, notamment le compteur de vitesse, le tachymètre, le compteur kilométrique, la jauge de carburant, la jauge de température du moteur, la jauge de pression d'huile, etc. Mieux, il sera possible de personnaliser les éléments à afficher à l'aide de widgets que l'on connaît bien sur iOS et macOS.

Commandes de climatisation

Autre élément important, il sera possible de commander le chauffage et la climatisation de votre véhicule directement dans la nouvelle version de CarPlay. Un accès plus facile pour régler la température de l'habitacle, les sièges chauffants, etc.

Widgets

Outre les éléments d'un tableau de bord classique comme la vitesse ou la consommation, les widgets du nouveau CarPlay vont permettre d'avoir d'un oeil les événements du calendrier, la météo, les appels téléphoniques, le statut d'une porte de garage compatible HomeKit, et plus encore.

Application radio FM

Dernier changement majeur, CarPlay 2.0 comprendra une toute nouvelle app Radio qui vous permettra de contrôler facilement la radio FM de votre véhicule. Le plus intéressant dans tout cela est que nous aurons droit à l'expérience Apple, ce qui est souvent largement plus pratique que les systèmes des constructeurs.

Compatibilité du nouveau CarPlay

Apple indique que les premiers véhicules prenant en charge l'expérience CarPlay de nouvelle génération seront annoncés à la fin de l'année 2023, les constructeurs engagés étant Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo et d'autres. Autrement dit, aucune voiture actuelle ne pourra avoir le nouveau CarPlay 2.0.