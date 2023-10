En 2023, les clients utilisent plus la radio FM que CarPlay

Vous pensiez que la plupart des clients utilisaient CarPlay pour écouter Apple Music ou Spotify ? Et bien apparemment ce n'est pas le cas. Majoritairement, les conducteurs se tournent vers la bonne vieille radio, plutôt que les services de streaming. Cela peut s'expliquer par la gratuité et l'intégration directe dans leur véhicule.

La bonne vieille radio fait de la résistance

Qui aurait cru qu'en 2023, les gens écouteraient encore la radio AM/FM. Un peu comme la TNT, la radio semble dépasser, à l'heure où chacun peut (veut) choisir ce qu'il regarde / écoute à l'instant "t". Pourtant, une récente étude montre que la "passivité" est toujours très appréciée, notamment en voiture.



C'est le cabinet Edison Research qui a interrogé des américains âgés de 13 ans et plus sur la manière dont elles passent leur temps à écouter la radio dans la voiture. Les résultats sont répartis en deux catégories : les personnes qui n'ont pas CarPlay ou Android Auto et celles qui possèdent un véhicule équipé d'un système couplé à un iPhone ou Android.

Le résultat est sans appel.

Personnes sans CarPlay ni Android Auto Personnes avec CarPlay ou Android Auto 67 % du temps passé à écouter la radio AM/FM

9 % du temps passé à écouter des services de streaming comme Apple Music

12 % du temps passé à écouter SiriusXM

4 % du temps passé à écouter des podcasts

8 % du temps passé à écouter "autre". 46 % du temps passé à écouter la radio AM/FM

18 % du temps passé à écouter des services de streaming comme Apple Music

19 % du temps passé à écouter SiriusXM

7 % du temps passé à écouter des podcasts

10 % du temps passé à écouter "autre"



Selon les données du sondage, les personnes disposant de CarPlay ou d'Android Auto passent tout de même deux fois plus de temps sur les services comme Apple Music ou Spotify que les autres. Ces derniers utilisent probablement par un câble ou le Bluetooth pour écouter leur application préférée.



Mais dans les deux cas, la majorité a une préférence pour la radio AM/FM, ce qui peut sembler surprenant à notre époque. Aux USA, comme en France du reste, la publicité est omniprésente à la radio, ce qui peut rapidement faire enrager les utilisateurs. C'est en tout cas ce qu'on pensait avant ce sondage. Force est de constater que l'accès aux boutons sur le volant et / ou sur la console centrale, ainsi que la gratuité sont plus forts que la pub.



Qu'écoutez-vous dans votre voiture ? Rappelons qu'Apple doit lancer le tout nouveau CarPlay 2.0 dans les prochains mois avec un contrôle total sur les éléments de l'habitacle.