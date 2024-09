Un développeur a réussi à créer des icônes animés sur iOS

Alors que la mise à jour iOS 18 devrait permettre aux utilisateurs de modifier la couleur des icônes de leurs applications, une autre nouveauté (pour le moins surprenante) a été découverte dans la dernière version d’iOS actuellement disponible. En effet, un développeur a trouvé un exploit qui permet d’animer l’icône d’une application iOS !

La fin des icônes qui restent fixes ?

Un développeur du nom de Bryce Bostwick a récemment fait une découverte intéressante dans l’univers d’iOS. Il a trouvé une méthode pour créer des icônes d’applications animées sur l’écran d’accueil des iPhone, un exploit qui utilise l’API officielle du système pour fournir différentes icônes d’application.



Actuellement, les seules icônes animées sur iOS sont celles des applications Horloges et Calendrier d’Apple. Bostwick a démontré que cette limitation pourrait être dépassée si les développeurs le voulaient. Cependant, même si iOS autorise techniquement les développeurs à créer des icônes d’applications animées, les règles de l’App Store ne le permettent pas encore. Toute application avec une icône animée soumise à validation par les équipes de l’App Store serait automatiquement refusée.

L’exploit de Bostwick repose sur une méthode privée pour appeler l’API et définir des icônes personnalisées sans nécessiter la confirmation de l’utilisateur. Cette technique contourne l’obligation pour l’utilisateur de réaliser l’action manuellement, un aspect crucial pour une intégration transparente. De plus, Bostwick a réussi à tromper le système pour qu’il modifie la vérification de l’état de l’application. En conséquence, iOS considère l’application comme active même lorsqu’elle fonctionne en arrière-plan. Cela permet à l’application de changer automatiquement son icône en arrière-plan.



Pour démontrer cette possibilité, Bostwick a combiné plusieurs images afin de créer des icônes animées. Par exemple, une application pourrait afficher de courtes animations lorsqu’elle reçoit une notification, offrant une nouvelle dimension visuelle et interactive à l’interface utilisateur d’iOS.



Bien que l’idée d’icônes animées puisse sembler séduisante, elle n’est pas sans inconvénients. Bostwick a souligné que l’utilisation d’icônes animées consommerait davantage de batterie, réduisant ainsi l’autonomie des iPhone.



Voici ci-dessous une vidéo de démonstration avec plusieurs exemples d’icônes d’applications animées, on retrouve celle de YouTube, Github… Le résultat est très sympathique et on espère sincèrement que cela arrivera un jour dans une future version d’iOS !

Source