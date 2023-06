Le jailbreak iOS 17 est déjà possible, mais que sur iPad

Si vous suivez l’univers du jailbreak et donc notre cousin, iPhoneTweak, vous savez probablement qu’il est déjà possible de jailbreaker iOS 17 avec l’outil palra1n et d’avoir un gestionnaire de paquets nommé Sileo, le successeur de Cydia. Mais cette bonne nouvelle est à tempérer car, pour le moment, seul quelues iPads y ont droit. Autrement dit, le jailbreak concerne plutôt iPadOS 17. Voici pourquoi.

Apple a exclu plusieurs iPhone

Lors de l’annonce d'iOS 17 lundi 5 juin, Apple a mis à jour non seulement son système d’exploitation, mais aussi la liste des appareils compatibles. Comme nous l’avions annoncé en exclusivité, l’iPhone 8 et liphone X, tous deux sortis en 2017, resteront à tout jamais sur iOS 16. Bien que les nouveautés d’iOS 17 soient relativement maigres cette année, c’est une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de ces modèles.

C’est également la raison pour laquelle le jailbreak iOS 17 ne concerne aucun iPhone pour le moment, car palera1n est basé sur une faille matérielle Checkm8 qui est disponible de l'iPhone 4S à l’iPhone X, Apple ayant revu la conception interne à partir de l’iPhone XS. Ce faisant, malgré la mise à jour de l’outil, seuls quelques iPad sont éligibles au jailbreak de palera1n sous iPadOS 17.



Voici les iPad compatibles :

iPad (6e génération)

iPad (7e génération)

iPad Pro 2015

Un nouveau Cydia

Du côté de Sileo, c’est encore plus rageant. En effet, le gestionnaire de paquets développé au départ par Coolstar est maintenu en permanence et a été modifié dans la semaine pour pouvoir tourner sous iOS 17 et iPadOS 17. Mais comme aucun jailbreak ne permet encore de déverrouiller l’accès complet sur un iPhone mis à jour, il ne sert que sur iPad, ou sur les anciennes versions comme iOS 16 ou iOS 15. Il faudra attendre un éventuel outil pour les derniers iPhone, chose qui est accessible depuis peu pour iOS 15, mais pas encore pour iOS 16. Alors pour le tout nouveau iOS 17...

Sileo 2.5 for iOS was released.



v2.5 UPDATE

- Adds Dopamine, palera1n and Cookie icon

- Adds opt-in Canister analytics, user will be shown a prompt on first launch

— onejailbreak (@onejailbreak_) June 8, 2023

La fin du jailbreak ?

Vous l’aurez compris, le jailbreak d'iOS 17 est très limité à l’heure actuelle, et malgré les efforts de la communauté, l’intérêt s’étiole d’année en année, Apple intégrant de nombreuses idées piquées à des tweaks lors de chaque mise à jour majeure. Depuis trois ans par exemple, la firme a poussé la personnalisation avec des widgets, des fonds d'écran, des icônes alternatives et autre, ce qui était l’un des grands atouts du jailbreak. Par curiosité, n'hésitez pas à consulter les tweaks qui ont inspiré iOS 15.