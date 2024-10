Les prochains iPad 11, iPad mini 7 et iPad Pro M5 sont déjà listés

Après avoir vu la liste des prochains iPhone à venir, dont les quatre iPhone 16 et l'iPhone SE 4, voici les iPad attendus dans les mois à venir. Le compte @aaronp613, qui trouve souvent des informations en fouillant les serveurs d'Apple, a publié les identifiants des nouvelles tablettes, dont l'iPad 11, l'iPad mini 7 et l'iPad Pro M5. Oui, l'iPad Pro M4 est à peine sorti qu'on a déjà des informations sur son successeur.

Des iPad annulés

Première chose intéressante dans cette fuite, plusieurs iPad non dévoilés semblent avoir été annulés par Apple. Il s'agit de l'iPad Pro M3 (iPad15,X), qui était attendu pour le printemps dernier, mais finalement éclipsé au profit de l'iPad Pro M4. Pour mémoire, l'iPad Pro M2 était identifié par le numéro iPad14,X, alors que l'iPad Pro M4 est référencé comme iPad16,X.

Les iPad actuels

L'autre iPad mort-né est équipé d'une puce A14. Vu le numéro iPad13,20, il s'agit d'une variante de l'iPad 10 que l'on connait, probablement pour un marché spécifique comme celui qu'on a vu atterrir en Chine fin 2023.

iPad13,20 - A14 Wi-Fi base model (scrapped)

iPad13,21 - A14 Cellular base model (scrapped)

iPad15,3 - M3 11-inch Pro Wi-Fi (scrapped)

iPad15,4 - M3 11-inch Pro Cellular (scrapped)

iPad15,5 - M3 13-inch Pro Wi-Fi (scrapped)

iPad15,6 - M3 13-inch Pro Cellular (scrapped)

Les nouveaux iPad à venir en 2024 et 2025

Du côté des modèles qui arriveront dans un futur plus ou moins proche, on trouve un iPad 11 avec une puce A16 (apparue sur l'iPhone 14 Pro), un iPad mini 7 avec une puce A17 (vue sur l'iPhone 15 Pro, mais en version "Pro") et, déjà, un iPad Pro M5. C'est certainement précipité de parler de ce dernier, deux mois après le lancement du modèle "M4", mais c'est intéressant de voir qu'Apple y travaille dès à présent.

iPad15,7 - A16 11th Gen iPad Wi-Fi

iPad15,8 - A16 11th Gen iPad Celular

iPad16,1 - A17 iPad mini 7th Gen Wi-Fi

iPad16,2 - A17 iPad mini 7th Gen Cellular

iPad17,1 - M5 11-inch Pro Wi-Fi

iPad17,2 - M5 11-inch Pro Cellular

iPad17,3 - M5 13-inch Pro Wi-Fi

iPad17,4 - M5 13-inch Pro Cellular

Selon toute vraisemblance, l'iPad mini 7 et l'iPad 11 seront présentés à l'automne 2024, soit avec l'iPhone 16, soit un peu après. Ils ne changeront quasiment rien par rapport à leurs prédécesseurs, tout comme l'iPad Pro M5 de l'an prochain. Le dernier "Pro M4" a revu le design, l'écran avec une dalle OLED ainsi que les accessoires.



Une chose est sûre, la firme de Cupertino doit renouveler ses appareils pour leur permettre de profiter des nouveautés liées à l'IA, via la plateforme Apple Intelligence. La puissance de calcul est primordiale, l'entreprise ayant annoncée qu'il fallait au moins une puce A17 ou M1 pour en profiter. L'iPad 11 pourrait donc faire l'impasse.