TestFlight supporte les icônes sombres et teintées d'iOS 18

Apple continue d’améliorer TestFlight avec un nouveau design et des fonctionnalités supplémentaires. La dernière mise à jour de l’application, numérotée 3.7.0, introduit la prise en charge des icônes sombres et teintées sur iOS 18, apportant une personnalisation plus poussée aux utilisateurs.

Nouveautés : Icônes Sombres et Teintées

Avec cette mise à jour, TestFlight propose une icône sombre personnalisée et améliore la compatibilité avec le mode teinté d’iOS 18. Bien que le système puisse automatiquement assombrir certaines icônes, le résultat visuel n'est pas toujours idéal. Désormais, les développeurs peuvent créer leurs propres icônes adaptées à ces modes pour un rendu plus harmonieux. C'est une manière de créer un thème très facilement, tuant un peu plus le besoin du jailbreak.

Qu’est-ce que TestFlight ?

TestFlight est une plateforme d’Apple permettant aux développeurs de distribuer des versions bêta de leurs applications aux utilisateurs sur plusieurs appareils, notamment l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV, l’Apple Watch, et l’Apple Vision Pro. Apple avait racheté la société Burstly en 2014, pour s'approprier TestFlight et l'avait d'ailleurs retiré du Play Store d'Android.

Des mises à jour fréquentes

En octobre, Apple a repensé l’interface de TestFlight, la rendant plus intuitive et similaire à celle de l’App Store. Les utilisateurs peuvent désormais consulter des descriptions d’applications bêtas et des captures d’écran, remplaçant les anciennes notes de test des développeurs.

Par ailleurs, le mois dernier, Apple a mis à jour son application Apple Developer pour iOS 18 avec un icône sombre.

Téléchargement

La mise à jour TestFlight 3.7.0 est déployée progressivement et disponible gratuitement sur l’App Store. Elle corrige aussi quelques problèmes non détaillés par Apple.

Télécharger l'app gratuite TestFlight