L'application Freeform aura bientôt des scènes avec iOS 18

Avec iOS 18 et macOS 15, Apple a l'intention d'introduire un certain nombre de nouveautés logicielles, en grande partie liées à l'intelligence artificielle. Parmi la pléthore de changements, il y aurait du nouveau sur l'app Freeform. Selon nos amis de MacRumors, l'application de collaboration d'Apple apporterait un système de scènes.

Bientôt de la nouveauté sur Freeform

Baptisée "Freeform Scenes", cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs de sélectionner des sections ou "scènes" spécifiques au sein de leurs projets afin de faciliter la navigation. Une fois les scènes sélectionnées et nommées, les utilisateurs pourront y revenir facilement grâce à ce système de raccourci. Pour ne rien gâcher les scènes seront compatible avec iCloud, ce qui facilitera le partage et l'édition à plusieurs.

Concrètement, les commandes des scènes seront situées près de celles réservées au zoom, en bas à gauche de l'application. Les utilisateurs verront une nouvelle icône avec trois lignes verticales, et en tapant ou en cliquant sur l'icône, l'interface "Scènes" s'affichera. De là, il sera facile de créer ou de naviguer vers les scènes.



Nos confrères ont même eu le détail des raccourcis clavier suivants pour les scènes Freeform (sur Mac et iPad) :

Sauvegarder - Shift + Commande + S

Scène suivante - Option + Commande + ]

Scène précédente - Option + Commande + [

Freeform devrait donc évoluer à la manière de Figma avec une meilleure organisation des projets sous iOS 18 et macOS 15. Si vous n'avez pas encore testé Freeform, il s'agit essentiellement d'un tableau blanc numérique qui permet de rassembler ses idées en un seul endroit. Le canevas infini s'agrandit au fur et à mesure que du contenu est ajouté au tableau pour une flexibilité illimitée lors du travail avec de nombreux fichiers ou de la collaboration avec d'autres personnes. Texte, graphique, image, vidéo, lien et autres peuvent y être insérés.

