Apple lance Freeform : une nouvelle app conçue pour le brainstorming créatif

Freeform est une toute nouvelle app disponible depuis cette nuit, incluse dans les dernières versions d'iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS 13.1. Freeform aide les utilisateurs à organiser et à disposer visuellement du contenu sur un canevas flexible, leur donnant la possibilité de voir, de partager et de collaborer en un seul endroit sans se soucier de la mise en page ou de la taille des pages. Les utilisateurs peuvent y glisser un large éventail de fichiers et les prévisualiser en ligne sans jamais quitter le tableau.



Conçu pour la collaboration, Freeform permet d'inviter plus facilement que jamais d'autres personnes à travailler ensemble sur un tableau. Les utilisateurs peuvent même collaborer avec d'autres personnes lors d'un appel FaceTime. Les tableaux Freeform sont stockés dans iCloud, ce qui permet aux utilisateurs de rester synchronisés sur tous les appareils.

La nouvelle application Freeform



Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d'Apple, a déclaré :

Freeform ouvre des possibilités infinies de collaboration visuelle pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac. Avec un canevas infini, la prise en charge du téléchargement d'un large éventail de fichiers, l'intégration d'iCloud et les fonctionnalités de collaboration, Freeform crée un espace partagé pour le brainstorming que les utilisateurs peuvent emporter partout.

Freeform est l'expérience de tableau blanc parfaite pour rassembler ses idées en un seul endroit. Le canevas infini s'agrandit au fur et à mesure que du contenu est ajouté au tableau pour une flexibilité illimitée lors du travail avec de nombreux fichiers ou de la collaboration avec d'autres personnes. Les utilisateurs peuvent se déplacer en toute transparence sur le tableau grâce à la prise en charge des gestes intégrés.



Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent dessiner n'importe où sur la toile avec leur doigt, et avec la prise en charge d'Apple Pencil, Freeform rend plus facile que jamais de dessiner des idées sur l'iPad pendant les déplacements.



Freeform prend en charge un large éventail de fichiers, notamment des photos, des vidéos, des fichiers audio, des documents, des PDF, des liens vers des sites Internet et des liens vers des emplacements sur des cartes, des notes autocollantes, des formes, des diagrammes, etc. Les appareils photo de l'iPhone et de l'iPad peuvent même être utilisés pour insérer une image ou un document numérisé directement dans le tableau. Avec une bibliothèque complète de formes, Freeform offre aux utilisateurs plus de 700 options parmi lesquelles choisir, permettant aux utilisateurs de modifier la couleur et la taille, d'ajouter du texte, et même de créer et d'enregistrer des formes personnalisées.

Les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer du contenu sur le tableau à partir d'autres applications, notamment Fichiers et Finder, et grâce aux guides d'alignement intégrés, il est facile de garder le tableau organisé. Avec Quick Look, les utilisateurs peuvent prévisualiser le contenu d'une double tape sans jamais quitter le tableau, et plusieurs fichiers vidéo peuvent être lus en même temps pour créer une vue dynamique. Le contenu, comme les images et les PDF, peut être verrouillé sur un tableau, et les collaborateurs peuvent ensuite annoter par-dessus ou autour de l'objet. Freeform est donc l'outil gratuit idéal pour dessiner des idées sur des plans d'étage pour un projet de rénovation de maison, ou pour permettre aux entraîneurs de planifier des jeux sur une image d'un terrain de basket.

Un espace de collaboration

Que l'utilisateur travaille à son bureau ou en déplacement, Freeform est utile pour les projets autonomes ou la collaboration avec d'autres personnes. Avec la possibilité de travailler avec jusqu'à 100 collaborateurs dans le même tableau, Freeform crée un espace partagé pour la créativité lorsqu'on travaille sur des projets de groupe ou même pour planifier des vacances avec des amis.



Freeform tire parti des nouvelles fonctions de collaboration de Messages, qui permettent aux utilisateurs d'inviter d'autres personnes à un tableau Freeform en le faisant simplement glisser dans un fil de discussion de Messages. Tous les membres de ce fil seront automatiquement invités aux tableaux et pourront commencer à collaborer immédiatement. Lorsque quelqu'un apporte une modification, les mises à jour de l'activité s'affichent en haut du fil de messages.



FaceTime étant intégré à l'application, les utilisateurs peuvent lancer un appel FaceTime en appuyant sur le bouton de collaboration en haut à droite de l'écran. Tous les collaborateurs peuvent voir les contributions des autres lorsqu'ils ajoutent du contenu ou effectuent des modifications, grâce aux fonctions de synchronisation rapide et à l'intégration iCloud. Les tableaux Freeform sont synchronisés entre l'iPhone, l'iPad et le Mac, et les utilisateurs peuvent inviter d'autres personnes via un lien ou un e-mail, et même exporter un tableau au format PDF ou faire une capture d'écran.



Pour aller plus loin, relisez notre article "comment ça marche Freeform".

Disponibilité et compatibilité des appareils

Depuis cette nuit, Freeform est disponible gratuitement sur tous les iPhone, iPad et Mac prenant en charge iOS 16.2, iPadOS 16.2 ou macOS Ventura 13.1. Elle est d'ailleurs installée par défaut avec la mise à jour.



Télécharger l'app gratuite Freeform