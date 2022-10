L'application Freeform d'Apple est utilisable dès ce soir pour les développeurs

Apple devrait bientôt mettre à disposition de tout le monde sa nouvelle application Freeform. Un espace créatif pensé pour le travail en équipe lors de la réalisation d'un projet, qu'il soit personnel, professionnel ou scolaire. Les développeurs peuvent l'essayer dès aujourd'hui.

Bêta 1 d'iOS 16.2 : Freeform se dévoile

Lors de la WWDC, Apple a présenté une toute nouvelle application baptisée Freeform. Cette application offre un immense espace, une sorte de grande feuille blanche virtuelle, sur laquelle il est possible d'écrire, de dessiner et de faire tout un tas de chose. On peut y ajouter des notes, des documents PDF, des liens…



L'app peut aussi être visionnée en temps réel durant un appel FaceTime. L'objectif principal étant d'offrir un espace créatif pour échanger avec ses amis ou ses collègues sur un projet en développement. Il est bien évidemment possible de l'utiliser seul.

Avec la publication ce soir de la bêta 1 d'iOS 16.2, d'iPadOS 16.2 et de macOS Ventura 13.1, les développeurs peuvent, pour la toute première fois, tester le nouveau service offert par Apple. Plusieurs vidéos démonstratives seront certainement publiées sur le web dans les jours à venir.



Freeform sera disponible sur iPhone, iPad et Mac. L'iPad devrait garder un avantage grâce à l'utilisation de l'Apple Pencil pour le côté "gribouillage". Pensez-vous utiliser Freeform lorsqu'elle sera disponible ?