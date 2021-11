Swift Playgrounds 4 : Apple autorise plusieurs développeurs à l'utiliser en avant-première

Même si de base ce n'est pas autorisé, l'un des développeurs qui avait accès en avant-première à la nouvelle version de Swift Playgrounds a partagé plusieurs captures d'écran. L'occasion d'apercevoir pour la première fois à quoi cela ressemble.

Premier aperçu en images de la future version iPad

Lors de la WWDC 21 qui s'est déroulée au moins de juin, Apple a annoncé plusieurs nouveautés pour faciliter la vie des développeurs et parmi celles-ci, on pouvait noter une nouvelle version de Swift Playgrounds en préparation.

Pour rappel, cet outil lancé par Apple il y a maintenant plus de 5 ans a pour but de rendre la tâche facile aux développeurs qui souhaitent créer avec ce langage de programmation propre à la Pomme.



Avec cette nouvelle version, le logiciel sera totalement repensé pour fonctionner sur iPad et ainsi soumettre vos créations à App Store Connect sans avoir besoin de passer par la méthode jusqu'à présent habituelle sur Mac.



En attendant sa sortie officielle, certains développeurs ont eu la chance d'être invité par Apple pour tester en accès anticipé cette dernière version. Comme toujours un accord de non-divulgation a été signé avant de pouvoir y accéder mais cela n'a pas empêché un des développeurs de partager quelques captures d'écran.



L'un des gros points forts noté par le développeur en question, c'est la possibilité de voir en temps réel les changements apportés dans les lignes de code grâce à SwiftUI. Ainsi, il sera possible de travailler avec d'autres personnes sur le même projet mais à distance et sans latence.

De plus, un système de prévisualisation permettra aux développeurs de lancer l'application en plein écran sur l'iPad afin de s'assurer que tout est à sa place. Que ce soit pour visionner les commandes SwiftUI, s'aider des suggestions de code en ligne ou encore basculer rapidement entre Swift PlayGrounds et Xcode, tout est pensé pour être simple.



Pour finir, le développeur précise que certaines fonctionnalités nécessitent iPadOS 15.2 et qu'il est donc possible que Swift Playgrounds 4 soit lancé à ce moment-là. iPadOS 15.2 qui devrait par ailleurs être disponible pour tous avant la fin de l'année.



