iOS 17 : nouvelle option pour améliorer la mise à niveau de l'appareil photo

Cette ligne devient ensuite jaune quand l'iPhone est à nouveau parfaitement droit. Un petit indicateur visuel qui peut s'avérer pratique s'il est correctement utilisé. Niveau s'active uniquement à l'horizontale et ne vous empêchera pas de prendre une photo inclinée à la verticale si c'est votre souhait. Tout comme l'option Grille, ce nouveau paramètre est désactivé par défaut. Lors de la sortie d'iOS 17, il faudra obligatoirement l'activer dans les réglages. À noter que ceux qui ont déjà activé la grille sur iOS 16 n'auront pas besoin de passer par cette étape.

Depuis de nombreuses années, Apple propose l'option Grille à activer via le menu Réglages de l'iPhone dans la catégorie Appareil Photo. Une option qui a pour unique utilité d'aider l'utilisateur à cadrer correctement sa photo lorsqu'il se sert de l'appareil photo de son iPhone. Avec iOS 17 , Apple améliore encore le système avec une nouvelle option intitulée Niveau. Lorsqu'elle est activée, elle affiche une ligne blanche au milieu de l'image pour prévenir que la prise de vue est légèrement inclinée.

Peu le savent, mais l'appareil photo de l'iPhone possède plusieurs paramètres ajustables via les réglages de l'iPhone. Sur iOS 17, une nouvelle option connue sous le nom de Niveau va faire son apparition. Voici à quoi elle sert.

