iOS 17 : l'appareil photo reconnaît les voyants sur le tableau de bord d'un véhicule

iOS 17 regorge de nouvelles petites fonctionnalités non évoquées par Apple durant la WWDC. Ici, on parle de l'ajout d'une détection des voyants sur le tableau de bord d'une voiture. Un utilisateur d'iPhone ne pourra plus se demander à quoi correspond tel ou tel dessin, Photos aura la réponse.

Une recherche visuelle 2.0 avec iOS 17

Avec iOS 17, Apple enrichit la fonction Recherche visuelle. Après la reconnaissance des sites touristiques, statues, œuvres d'art, plantes et animaux domestiques sur les photos présentes dans la galerie de l'application Photos, Apple s'attaque aux voyants allumés sur le tableau de bord d'un véhicule.



En prenant ces symboles en photo, iOS 17 va proposer à l'utilisateur des liens pour s'informer sur la signification de tel ou tel sigle. Bien pratiques pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec tout ça. Il détecte même plusieurs logos sur une même image. Lorsque c'est le cas, un petit logo en forme de volant s'affiche à côté du bouton favoris en bas de la photo.

Parmi les voyants les plus connus et universels, on retrouve le moteur, la batterie, le frein à main, l'huile, les phares ou encore les clignotants. Pour rappel, la recherche visuelle s'active d'elle-même lorsqu'elle reconnaît un élément sur une photo. Le petit logo en bas à droite s'affiche et il suffit de cliquer dessus.



En plus de cette nouveauté, iOS 17 est également en capacité de reconnaître les animaux de compagnie de votre quotidien. Exactement comme avec les membres de votre famille ou vos amis, il sera capable d'apposer un nom sur le visage d'un animal pour retrouver les images le concernant plus rapidement.



