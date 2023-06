Apple active Passkey sur iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14 Sonoma

Avec iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, l'authentification à votre compte Apple va légèrement changer avec les Passkeys qui remplacent les traditionnels mots de passe. Alors que cela avait été annoncé il y a peu de temps, c'est désormais disponible quand vous souhaitez vous connecter à votre Apple ID sur le site d'Apple, sur App Store Connect ou sur iCloud.com.

Mais qu'est-ce que Passkey ?

À partir d'iOS 17, d'iPadOS 17 et de macOS Sonoma, les utilisateurs disposant d'un Apple ID se verront automatiquement attribuer un passkey, ce qui leur permettra de se connecter à leur Apple ID avec Face ID ou Touch ID au lieu de leur mot de passe sur divers services Apple, notamment icloud.com, appleid.apple.com, appstoreconnect.apple.com, et plus encore.

Les Passkeys sont une alternative plus sûre aux mots de passe. Apple explique sur une page d'assistance :

Une clé d’identification est une entité cryptographique pour vous et qui est utilisée à la place d’un mot de passe. Une clé d’identification est composée d’une paire de clés qui, comparée à un mot de passe, améliore considérablement la sécurité. L’une des clés est publique et enregistrée avec le site web ou l’app que vous utilisez. L’autre clé est privée et détenue uniquement par vos appareils. Grâce à l’utilisation de techniques cryptographiques puissantes conformes aux normes de l’industrie, cette paire de clé permet d’assurer une relation forte et privée entre vos appareils et le site web ou l’app. Une clé d’identification présente les caractéristiques et les avantages supplémentaires suivants : Elle est toujours complexe et est impossible à deviner pour un hacker.

Elle est uniquement liée au site web ou à l’app pour lequel ou laquelle elle a été créée. Ainsi, vous ne serez jamais amené à utiliser une clé d’identification pour vous connecter à des apps ou sites web frauduleux.

Votre iPhone stocke la clé d’identification dans le trousseau iCloud ; elle est donc disponible sur tous les autres appareils connectés avec votre identifiant Apple.

Elle est chiffrée de bout en bout dans le trousseau iCloud : ainsi, personne, pas même Apple, ne peut la lire.

La clé privée ne quitte jamais vos appareils et ne peut donc pas être divulguée par des sites web ou des apps.

Elle n’a pas besoin d’être créée, conservée ou mémorisée.

Vous pouvez utiliser AirDrop pour partager en toute sécurité une clé d’identification avec quelqu’un d’autre.

Vous pouvez utiliser une clé d’identification sur votre iPhone pour vous connecter à un compte sur des appareils non Apple.

La prise en charge des Passkeys pour les identifiants Apple sera également disponible pour les applications et sites web tiers qui prennent en charge la fonction "Se connecter avec Apple", ce qui représente des milliers de services.



Les utilisateurs des versions bêta d'iOS 17, d'iPadOS 17 et de macOS Sonoma peuvent tester cette fonctionnalité sur les pages de connexion Apple prises en charge à partir d'aujourd'hui, mais elle ne semble pas encore être disponible pour tout le monde. Tous les utilisateurs disposant d'un identifiant Apple pourront se connecter à l'aide d'une clé cryptographique une fois que les mises à jour logicielles seront diffusées au public à l'automne. La version finale d'iOS 17 est notamment attendue pour la mi-septembre avec les iPhone 15.