La liste de ce qu’Apple a "Sherlocked" sur iOS 16

⏰ Il y a 57 min

Alexandre Godard

Si à première vue cela peut paraître contradictoire, il n'y a en réalité pas que du positif pour les développeurs lors de la WWDC, la conférence annuelle d'Apple qui leur est destinée. Du côté négatif, il y a ce que l'on appelle dans le jargon les apps "Sherlocked" par Apple. Explications de cette réalité qui touche également les développeurs de tweaks pour le jailbreak.

Attention à ne pas vous faire Sherlocked par Apple !

Plus le temps passe et plus Apple prend de l'espace dans notre quotidien. En plus d'améliorer ses produits en vente, la firme de Cupertino se lance dans de nombreux domaines et élargi au maximum ses capacités.



Lors de la WWDC2022, justement dédiée aux développeurs, Apple a présenté iOS16, iPadOS16, macOS13... L'occasion de découvrir une tonne de nouveautés et surtout de nouvelles fonctionnalités. Cependant, qui dit nouvelles fonctionnalités dit plus besoin de passer par une application tierce sur l'App Store.



Aux USA, les fans de la marque ont carrément donné un mot à ce processus, Sherlocked. Ce terme représente le moment où Apple présente une nouvelle fonction intégrée à son écosystème, ce qui signifie que les applications qui réalisaient la même chose vont perdre en intérêt.

Une fois n'est pas coutume, voici la liste des fonctionnalités et applications Sherlocked par Apple lors du Keynote en début de mois.

La possibilité d’utiliser son iPhone comme webcam principal sur son Mac

Apple Pay Later : payer en 4 fois sans frais directement via Apple Pay

Recherche visuelle : offre la possibilité de détourer un élément via un "appui long" sur une image et de le coller ailleurs

Suivi des médicaments dans l'app Santé

Suivi du sommeil (différentes phases) dans l'app Santé

Freeform : nouvelle application pour le travail en groupe

Toutes ces nouveautés étaient déjà réalisables via des applications disponibles sur l'App Store. Lors de la sortie d'iOS 16 en septembre prochain, nul doute qu'elles perdront un nombre conséquent d'utilisateurs, notamment quand on connaît le talent d'Apple pour rendre les choses plus simples et plus fluides qu'ailleurs.



Pas facile la vie de développeur sur iOS...



N'hésitez pas à nous donner votre avis et même à revenir sur les précédentes fonctionnalités Sherlocked par Apple sur iOS 15, 14, etc. Par exemple, le géant américain avait introduit l’app Traduire il y a deux ans, ou encore des filtres dans son application Photos.