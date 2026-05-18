Apple annonce le programme de la WWDC26 à partir du 8 juin

Apple donne rendez-vous aux développeurs et aux passionnés le 8 juin pour le keynote d’ouverture de la WWDC26. Comme chaque année, la conférence devrait être l’occasion de découvrir les prochaines versions d’iOS, macOS et les nouveautés liées à l’intelligence artificielle.

WWDC26 : rendez-vous le 8 juin à 19h pour découvrir iOS 27

Apple a officialisé aujourd’hui les détails de sa Worldwide Developers Conference 2026. La conférence annuelle des développeurs se tiendra du 8 au 12 juin, avec un keynote d’ouverture prévu le lundi 8 juin à 19h, heure de Paris. C’est à cette occasion qu’Apple dévoilera les premières mises à jour majeures de ses systèmes d’exploitation comme iOS 27, avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle et les nouveaux outils pour développeurs.



Juste après le keynote, à 22h (heure de Paris), se tiendra la Platforms State of the Union, session plus technique destinée aux développeurs, qui entrera dans le détail des nouvelles API et fonctionnalités disponibles sur l’ensemble des plateformes Apple.

Tout au long de la semaine, plus de 100 sessions vidéo seront accessibles gratuitement sur l’app Apple Developer, le site developer.apple.com et la chaîne YouTube d’Apple. Des Group Labs, sessions en direct animées par des ingénieurs Apple du mardi au vendredi, permettront aux développeurs de poser leurs questions sur des sujets comme Apple Intelligence, le machine learning ou le design. Plus de 1 000 développeurs, designers et étudiants seront également accueillis en personne à l’Apple Park pour la journée d’ouverture.



Les 36 finalistes des Apple Design Awards ont par ailleurs été dévoilés aujourd’hui, répartis en six catégories dont Innovation, Inclusivity et Visuals and Graphics. Les lauréats seront annoncés dans les prochaines semaines. Du côté du Swift Student Challenge, 350 gagnants ont été sélectionnés, dont 50 Distinguished Winners invités à Cupertino pendant la semaine de conférence.



Le keynote du 8 juin sera diffusée en direct sur apple.com, l’app Apple TV et la chaîne YouTube d’Apple. Et sur iPhoneSoft bien évidemment, venez nombreux !