Apple met fin au programme de mise à niveau iPhone au Royaume-Uni

Apple vient de mettre un terme à son "iPhone Upgrade Program" au Royaume-Uni, passant à un système de financement plus classique pour ses clients. Ce changement est lié à la fin du partenariat d'Apple avec la banque Barclays, qui soutenait ce programme dans le pays. Voyons ensemble les impacts éventuels pour la France.

La fin d'une époque

Depuis quelques heures, la page dédiée au programme sur le site Apple britannique indique désormais :

Le Programme de mise à niveau iPhone arrive à son terme, mais nous pensons que vous allez adorer ce qui arrive ensuite.Vous n'avez rien à faire pour le moment : continuez simplement à effectuer vos paiements restants. Quand viendra le moment de votre prochain iPhone, le Compte de financement flexible vous offrira une nouvelle façon plus souple de passer à la version suivante.

Le programme de mise à niveau iPhone permettait aux clients d'obtenir un nouvel iPhone chaque année, avec AppleCare+ inclus, pour un paiement mensuel. Il s'agissait en pratique d'un prêt à 0 % (ou très faible taux) sur 20 ou 24 mois, souvent avec un versement initial. Après 11 ou 12 mensualités, les utilisateurs pouvaient passer au dernier modèle en rendant leur appareil actuel en bon état.

Pour remplacer ce programme au Royaume-Uni, Apple a lancé le compte de financement flexible (Flexible Finance Account) en partenariat avec Creation. Ce compte n'est ni plus ni moins qu'une ligne de crédit exclusivement disponible sur l'Apple Store. Il permet d'étaler le coût de votre prochain appareil Apple avec plus de flexibilité. Que ce soit en magasin ou en ligne, vous pouvez choisir le plan qui vous convient et vous préparer à passer au dernier iPhone.



Creation et PayPal Credit remplacent donc désormais complètement Barclays pour le financement général des appareils Apple au Royaume-Uni. Le Programme de mise à niveau iPhone reste disponible dans d'autres pays.

La même chose est-elle à prévoir en France ?

Non, le programme de mise à niveau iPhone n'a jamais existé sous cette forme exacte en France, et il n'y a aucune alerte ou changement équivalent annoncé en 2026. En France, Apple n'a pas proposé le « iPhone Upgrade Program » tel que certains pays le connaissent avec mise à jour annuelle automatique, AppleCare+ obligatoire inclus et reprise après 12 paiements. Apple propose depuis longtemps des options de financement classiques via Cetelem (filiale de BNP Paribas Personal Finance) :

Paiement en plusieurs fois sans frais (0 %) sur 12 ou 24 mois pour les iPhones et autres produits.

Possibilité d'échelonner les achats, parfois avec reprise d'ancien appareil pour réduire le coût mensuel.

Pas de mécanisme d'upgrade annuel intégré ni d'AppleCare+ forcé dans le plan de base.

En résumé : le changement concerne uniquement le Royaume-Uni.