iPhone Fold : des fichiers CAD en fuite confirment son design

Apple s'apprête à lancer son tout premier iPhone à écran pliable plus tard cette année, probablement en septembre 2026 aux côtés de la gamme iPhone 18 Pro. À quelques mois de la présentation officielle, le leaker Sonny Dickson a partagé sur X ce qui semble être de vrais fichiers de rendu 3D CAD du design de l'iPhone Fold (ou potentiellement iPhone Ultra selon certaines spéculations récentes).

Des fichiers CAD intéressants

Les images publiées par le leaker montrent plusieurs éléments caractéristiques du premier iPhone Fold :

Le dos de l'appareil en position pliée et dépliée.

Un large module photo horizontal (« camera plateau ») en haut du panneau arrière, avec deux capteurs photo + flash - un style proche de celui attendu sur l'iPhone Air 2, mais adapté au format pliable.

Des coins arrondis sur deux côtés et des coins plus plats/carrés du côté de la charnière pour des raisons structurelles.

La disposition globale qui optimise l'espace pour la charnière, la batterie plus grande et les composants internes.

D'autres vues incluent l'écran externe en mode fermé, ainsi que l'écran interne déplié avec un poinçon pour la caméra selfie en haut à gauche.

Une fuite crédible

Ces fuites arrivent pile au moment où les fichiers de design d'iPhone authentiques commencent traditionnellement à circuler en ligne chaque année, car les partenaires et accessoiristes préparent leur production afin d'être prêts le jour J. Elles correspondent très bien aux informations récentes issues de la chaîne d'approvisionnement et des analystes (Ming-Chi Kuo, Mark Gurman, etc.).

Spécifications connues (rumeurs crédibles – mars 2026)

Rien n'est officiel chez Apple, mais voici le consensus actuel des fuites les plus fiables sur l'iPhone Fold, appelé parfois iPhone 18 Fold ou iPhone Ultra :

Format : Type livre, similaire aux Galaxy Z Fold, avec écran interne pliable + écran externe plus petit.

: Type livre, similaire aux Galaxy Z Fold, avec écran interne pliable + écran externe plus petit. Écrans : Interne (déplié) : environ 7,8 pouces OLED sans pli visible (technologie avancée pour minimiser la pliure). Externe (plié) : environ 5,4 pouces OLED, comme l'iPhone 13 mini.

: Épaisseur : ~9–9,5 mm plié ; potentiellement ~4,5–5 mm déplié (l'un des appareils Apple les plus fins).

: ~9–9,5 mm plié ; potentiellement ~4,5–5 mm déplié (l'un des appareils Apple les plus fins). Appareil photo : Arrière : double capteur (deux lentilles + flash) dans un îlot horizontal large. Avant : poinçon sur l'écran interne + prise en charge selfie sur l'écran externe (quatre caméras au total sur l'appareil).

: Batterie : l'une des plus grosses jamais vues sur iPhone, jusqu'à ~5 500 mAh pour supporter l'écran géant et le multitâche.

: l'une des plus grosses jamais vues sur iPhone, jusqu'à ~5 500 mAh pour supporter l'écran géant et le multitâche. Biométrie : probablement Touch ID intégré au bouton latéral (au lieu de Face ID) pour économiser de l'espace dans le châssis fin.

: probablement Touch ID intégré au bouton latéral (au lieu de Face ID) pour économiser de l'espace dans le châssis fin. Autres caractéristiques : Châssis en titane/aluminium pour solidité et dissipation thermique. Boutons de volume potentiellement déplacés (ex. : en haut à droite dans certaines fuites). Compatibilité MagSafe et intégration complète à l'écosystème Apple.

: Processeur : puce Apple de nouvelle génération (série A20 Pro ou équivalent).

: puce Apple de nouvelle génération (série A20 Pro ou équivalent). Prix : positionnement ultra-premium, estimations autour des 2 000 €.

: positionnement ultra-premium, estimations autour des 2 000 €. Date : production de masse prévue mi-2026, annonce probable en septembre 2026 avec la gamme iPhone 18.

: production de masse prévue mi-2026, annonce probable en septembre 2026 avec la gamme iPhone 18. Nom : Bien que « iPhone Fold » soit le plus utilisé dans les médias et fuites, Mark Gurman (Bloomberg) indique que Apple pourrait opter pour « iPhone Ultra » (pour souligner son positionnement haut de gamme) ou un nom plus descriptif.

Ces nouveaux rendus CAD de Sonny Dickson renforcent l'idée que le premier iPhone pliable d'Apple avance vers un lancement fin 2026 avec un design distinctif, très différent des approches Samsung.