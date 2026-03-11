Apple partage les plans de réparation des iPhone 17e, MacBook Neo etc.
Hier à 22:33
Quelques heures après le lancement officiel de plusieurs appareils dont le MacBook Neo et l'iPhone 17e, Apple a mis à jour son Self Service Repair Store avec les manuels de réparation correspondants. Une habitude bien rodée depuis le lancement du programme en 2022, qui permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes documents techniques que les techniciens agréés.
Les nouveaux appareils couverts
La mise à jour couvre l'ensemble de la fournée du jour :
- iPhone 17e
- iPad Air 11" (M4) Wi-Fi
- iPad Air 11" (M4) Wi-Fi + Cellular
- iPad Air 13" (M4) Wi-Fi
- iPad Air 13" (M4) Wi-Fi + Cellular
- MacBook Air 13" (M5)
- MacBook Air 15" (M5)
- MacBook Neo 13" (A18 Pro)
- MacBook Pro 14" (M5 Pro / M5 Max)
- MacBook Pro 16" (M5 Pro / M5 Max)
- Studio Display (2026)
- Studio Display XDR
La disponibilité des manuels ne signifie pas pour autant que les pièces et outils associés sont déjà commandables. Apple prend généralement quelques semaines supplémentaires avant de les rendre disponibles à l'achat ou à la location. En attendant, les manuels contiennent déjà la liste des pièces référencées, ce qui permet d'anticiper. Pour rappel, le programme est accessible dans une trentaine de pays (dont la France) et propose également la location de kits d'outils professionnels. Dans tous les cas, si vous avez besoin de faire réparer votre appareil, on vous conseillera toujours de vous adresser à un revendeur agrée ou, encore mieux, en Apple Store. Plus d'infos sur la page dédiée d'Apple.