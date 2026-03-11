Apple partage les plans de réparation des iPhone 17e, MacBook Neo etc.

Quelques heures après le lancement officiel de plusieurs appareils dont le MacBook Neo et l'iPhone 17e, Apple a mis à jour son Self Service Repair Store avec les manuels de réparation correspondants. Une habitude bien rodée depuis le lancement du programme en 2022, qui permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes documents techniques que les techniciens agréés.​

Les nouveaux appareils couverts

La mise à jour couvre l'ensemble de la fournée du jour :

La disponibilité des manuels ne signifie pas pour autant que les pièces et outils associés sont déjà commandables. Apple prend généralement quelques semaines supplémentaires avant de les rendre disponibles à l'achat ou à la location. En attendant, les manuels contiennent déjà la liste des pièces référencées, ce qui permet d'anticiper. Pour rappel, le programme est accessible dans une trentaine de pays (dont la France) et propose également la location de kits d'outils professionnels. Dans tous les cas, si vous avez besoin de faire réparer votre appareil, on vous conseillera toujours de vous adresser à un revendeur agrée ou, encore mieux, en Apple Store. Plus d'infos sur la page dédiée d'Apple.