Google AI Studio révolutionne le développement Android : un prompt = une app native

À l’occasion de Google I/O 2026, Google vient de frapper très fort en intégrant la création d’applications Android natives directement dans Google AI Studio. Fini les semaines de codage : il suffit désormais d’une simple description en langage naturel pour obtenir une app fonctionnelle en Kotlin et Jetpack Compose. Cette nouveauté, déjà disponible, démocratise le développement mobile comme jamais auparavant.

Du prompt à l’application en quelques minutes

Le principe est aussi simple qu’impressionnant : vous décrivez votre idée dans Google AI Studio (« Crée une application météo 3D avec un fond représentant la localisation demandée en miniatures horizontales » par exemple), et Gemini se charge de tout générer. L’application est construite dans le cloud, sans aucune installation de logiciel ni configuration de bibliothèques.

Voici ce que vous pouvez faire immédiatement sur AI Studio :

Prévisualiser l’application dans un émulateur Android intégré directement dans le navigateur.

Installer l’application sur votre téléphone Android via USB (grâce à l’ADB intégré).

Publier l’application dans un test interne du Google Play Store (avec création automatique du bundle et de la fiche).

Itérer en discutant simplement avec Gemini : « Ajoute un fond d’écran animé » ou « Change la couleur des boutons ».

Exporter le projet complet (fichier ZIP) pour continuer dans Android Studio ou le pousser sur GitHub.

La vidéo de démonstration montre en temps réel la création d’une application météo 3D ultra-réaliste : ciel animé, bâtiments miniatures, données météo précises… le tout généré en quelques secondes seulement. Une autre démo présente une app « 6-pack » pour montre connectée Pixel Watch qui utilise les capteurs de l’appareil pour faire des abdos.

Des fonctionnalités puissantes pour des apps vraiment natives

Contrairement à des outils no-code classiques, ici on parle de vrai code natif :

Kotlin + Jetpack Compose pour une interface moderne et fluide.

Accès complet aux capteurs hardware : GPS, Bluetooth, NFC, caméra, accéléromètre…

Intégration native de l’API Gemini pour des fonctionnalités IA avancées.

Prochainement : intégrations de la plateforme Firebase (Firestore, Push, Auth, App Check, Remote config, ...).

Google met l’accent sur les utilitaires personnels et les apps sociales simples pour ce lancement, mais les possibilités sont déjà très larges : trackers d’habitudes, quiz d’étude, applications musicales interactives (comme l’harmonica virtuel sur Pixel Fold qui réagit à l’angle de pliage), ou même des outils de pratique de guitare avec pistes audio générées par IA.

Native @Android development is now supported in @GoogleAIStudio so you can build high-quality Android apps with just a prompt🤖#GoogleIO pic.twitter.com/LYiYM0sQUi — Google (@Google) May 19, 2026

Disponible dès aujourd’hui (sans carte de crédit)

La fonctionnalité est déjà en ligne dans Google AI Studio (aistudio.google.com). Il vous suffit d’un compte Google Play Developer pour publier sur le Store. Aucune carte bancaire n’est requise pour tester et déployer les premières versions. On imagine déjà le flot d'applications qui va arriver aux équipes de validation, chose qui était déjà prégnant avec les outils no code comme Replit.



Lien direct pour essayer : ai.dev/apps (avec la feature Build Android app)

Et du côté d’Apple ?

Pendant que Google ouvre grand les portes du développement ultra-rapide aux créateurs, entrepreneurs et développeurs, on ne peut s’empêcher de comparer avec l’écosystème iOS. Apple mise beaucoup sur Apple Intelligence et SwiftUI, mais n’a pas encore annoncé d’outil équivalent permettant de générer une app iOS complète en un prompt. Cette annonce de Google risque de faire réfléchir plus d’un développeur indépendant… et de nombreux utilisateurs qui rêvent de transformer une idée en application réelle en quelques minutes. Sauf que la plupart ne sait pas qu'une application n'est bien souvent qu'une façade, les grands services ayant mis la logique métier côté serveur. Pour réaliser une petite application simple, type utilitaire, c'est bien. Pour aller plus loin, il faut des connaissances.

Conclusion : le début d’une nouvelle ère pour le mobile

Avec cette mise à jour, Google transforme Google AI Studio en véritable usine à applications Android. Passer d’une idée à une app testable sur son téléphone en quelques minutes n’est plus de la science-fiction : c’est la réalité d’aujourd’hui. Vous avez une idée d’application ?