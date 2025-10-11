Apple sur le point de racheter Prompt AI

Selon un rapport de CNBC, Apple est proche de finaliser un accord pour acquérir les talents et la technologie de la startup spécialisée en vision par ordinateur Prompt AI, marquant une nouvelle opération axée sur les talents dans le paysage concurrentiel de l'IA. De quoi également confirmer l’idée d’un futur produit axé sur la sécurité du domicile.

Détails clés de l'accord

La transaction semble imminente, la direction de Prompt AI ayant abordé le sujet avec les employés lors d'une réunion générale jeudi. Les dirigeants, notamment le patron Tete Xiao, ont exposé les conditions et les étapes suivantes :

Les employés ne rejoignant pas Apple recevront des salaires réduits et sont encouragés à postuler pour des postes au sein de l'entreprise.

Les investisseurs recevront une certaine compensation mais « ne seront pas entièrement remboursés », selon les déclarations faites lors de la réunion.

Le personnel a été instruit d'éviter de mentionner Apple publiquement lors de recherches d'emploi ou de mises à jour auprès de contacts.

Le produit phare de Prompt AI, Seemour, utilise l'IA pour améliorer les caméras de sécurité en identifiant des personnes spécifiques, des animaux domestiques, des animaux ou des objets dans une maison. Il envoie des alertes, fournit des descriptions textuelles d'activités inhabituelles et répond aux questions des utilisateurs sur les images capturées. Il est par exemple possible de demander si le chien a mangé aujourd’hui.

Après l'acquisition, l'application Seemour sera fermée, avec suppression des données des utilisateurs et mesures de protection de la vie privée en place, rapporte CNBC. Elle n’est d’ailleurs déjà plus disponible sur l’App Store, contrairement à notre app iSoft.

L'essor des acquisitions en IA

Les acquisitions de talents et de technologies (acquihires) sont une stratégie courante pour les géants de la tech dans l'IA, permettant de renforcer les expertises tout en évitant les fusions complètes qui pourraient attirer l'attention réglementaire d'organismes comme la FTC.

Des exemples récents incluent :

Microsoft : A payé environ 650 millions de dollars l'année dernière pour licencier la technologie d'Inflection AI et intégrer la plupart du personnel, y compris le cofondateur Mustafa Suleyman.

Google : A conclu des accords similaires avec Character.AI en 2024 et Windsurf cette année à plus de 2 milliards.

Meta : A investi dans Scale AI et embauché le PDG Alexandr Wang ainsi que des membres clés de son équipe.

Amazon : A suivi la même approche avec Adept.

Contexte sur Prompt AI

La startup rencontrait des difficultés à établir un modèle économique viable et avait récemment été approchée par les entreprises dirigées par Elon Musk, xAI et Neuralink. Les termes financiers de l'accord d'Apple restent confidentiels, mais plus de détails pourraient émerger si l'opération se concrétise. Cette démarche s'aligne sur les investissements continus d'Apple dans l'IA, en particulier dans les technologies de vision et axées sur la confidentialité. Celle-ci en particulier semble être utile à la future caméra intelligente que prépare Apple pour la maison.