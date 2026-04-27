CATL révolutionne les hybrides rechargeables : 600 km en électrique, 2 000 km au total

Les progrès dans les batteries automobiles donnent le vertige, tandis que les smartphones avancent à un rythme bien plus mesuré. De quoi se demander quand une révolution équivalente touchera enfin nos iPhone.

La Chine s'attaque à l'autonomie des hybrides rechargeables

Pendant que l’industrie automobile se bat pour grappiller quelques kilomètres d’autonomie supplémentaires, CATL vient de changer l’échelle du débat. Lors de son Tech Day d’avril 2026, le géant chinois des batteries, qui contrôle près de 40 % du marché mondial, a dévoilé la deuxième génération de sa batterie Freevoy Super Hybrid, et les chiffres donnent le vertige.



La version NCM de cette batterie promet 600 kilomètres d’autonomie en mode 100 % électrique, soit davantage que bien des véhicules full electric vendus aujourd’hui. Couplée à un moteur thermique, la portée totale grimpe à 2 000 kilomètres en une seule charge. Pour un hybride rechargeable, c’est tout simplement sans précédent. La version LFP, plus sobre chimiquement, affiche de son côté 500 km en tout électrique avec une densité énergétique de 230 Wh/kg, soit 20 % au-dessus des batteries LFP conventionnelles.

La vitesse de recharge suit la même logique de rupture. La batterie supporte une charge équivalente 10C, suffisante pour promettre une recharge hebdomadaire aux conducteurs à usage mixte. CATL annonce également des performances maintenues à -30°C, un point souvent négligé mais déterminant dans les pays nordiques et les hivers continentaux. La robustesse du système est aussi mise en avant, avec une résistance à l’immersion pendant plus de 200 heures à deux mètres de profondeur, contre trente minutes à un mètre selon les normes actuelles.



Cette annonce s’inscrit dans un Tech Day particulièrement dense. CATL a également présenté la Shenxing III, une batterie électrique pure capable de passer de 10 à 80 % de charge en 3 minutes et 44 secondes, ainsi que la troisième génération Qilin, avec 125 kWh pour 1 000 km d’autonomie dans un pack de seulement 625 kg. Une fois de plus, la Chine a une petite décennie (au minimum) d'avance.

À quand une telle révolution sur l’iPhone ?

Ces avancées font rêver bien au-delà de l’automobile. Car pendant que les batteries d’une voiture rechargent 600 km en quelques minutes, on attend toujours, côté smartphone, une révolution comparable. Un iPhone qui tiendrait trois ou quatre jours sur une seule charge reste l’une des promesses les plus espérées de l’écosystème Apple.



Les progrès existent, et chaque nouvelle puce Apple améliore l’efficacité énergétique, mais la densité des batteries mobiles évolue lentement. La batterie silicium-carbone est d'ailleurs la prochaine évolution attendue.



La Chine est encore une fois bien en avance sur les batteries pour smartphones. Peut-être que les travaux des CATL de ce monde finiront, dans quelques années ou quelques décennies, par irriguer aussi nos poches. Pourquoi pas dès l'iPhone XX de l'an prochain ?!