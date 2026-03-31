Apple Intelligence a été activé en Chine sur iOS 26.4, par erreur

Après une attente de près de 18 mois, Apple Intelligence a enfin été déployé en Chine. Le géant asiatique était le dernier grand marché au monde où les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple n’étaient pas encore disponibles. Ce retard était principalement dû aux exigences du gouvernement chinois, qui impose à Apple de collaborer avec des entreprises d’IA locales pour développer ces fonctionnalités.

Un déploiement surprise

De nombreux utilisateurs chinois rapportent que Apple Intelligence est désormais accessible sur leurs iPhone. Le déploiement semble assez large et concernerait les appareils sous iOS 26.4.

Les premières captures d’écran et témoignages circulent sur les réseaux sociaux chinois, montrant l’apparition des fonctionnalités phares telles que l’écriture intelligente, les résumés, l’amélioration des photos, Siri amélioré, etc. Comme Apple Intelligence en France.



Pourtant, Apple n’avait fait aucune annonce officielle concernant ce lancement en Chine.

L'avis de Mark Gurman :

Selon le journaliste de Bloomberg sur X, Mark Gurman, ce déploiement serait une erreur. Apple aurait accidentellement activé Apple Intelligence en Chine alors que l’approbation réglementaire n’a pas encore été obtenue. Les fonctionnalités auraient depuis été retirées en urgence. Apple travaillerait toujours avec les autorités chinoises pour finaliser l’accord avec des partenaires locaux.

Contexte du retard en Chine

Contrairement aux autres pays, Apple doit se conformer à des règles strictes en matière de données et d’IA en Chine. La société a dû nouer des partenariats avec des entreprises chinoises (probablement Baidu ou d’autres acteurs locaux comme DeepSeek) pour proposer Apple Intelligence dans le respect de la réglementation locale.



Si vous êtes en Chine, avez-vous vu Apple Intelligence apparaître sur votre iPhone ?