Abonnements annuels : 95 % des désabonnés ne reviennent jamais

Les abonnements annuels séduisent les développeurs par leur stabilité financière, mais une nouvelle étude rappelle une réalité brutale : lorsqu’un utilisateur se désabonne, il est presque impossible de le faire revenir.

Apps à abonnement : le désabonnement annuel est presque irréversible

Le marché des applications par abonnement repose sur une illusion confortable : celle que les utilisateurs perdus peuvent être reconquis. Une nouvelle étude de RevenueCat vient briser ce mythe avec des chiffres qui devraient faire réfléchir tous les développeurs présents sur l’App Store.



RevenueCat, plateforme de gestion des abonnements in-app utilisée par des milliers d’applications, a publié la deuxième partie de son rapport annuel State of Subscription Apps 2026. Les données portent sur des millions d’abonnés réels et livrent un constat sans appel sur la rétention, le désabonnement et les chances de réactivation.

Un désabonné annuel est perdu pour de bon

Le chiffre le plus frappant du rapport : seulement 5 % des utilisateurs qui annulent un abonnement annuel reviennent dans les douze mois suivants. En comparaison, les abonnés mensuels se réabonnent à un taux quatre fois supérieur. L’engagement pris sur un an semble donc constituer une rupture psychologique plus définitive qu’un simple désabonnement mensuel.



Le moment critique se situe très tôt dans le cycle : le premier mois concentre 35 % de l’ensemble des annulations d’abonnements annuels. Les applications de shopping sont les plus exposées, avec près de la moitié des résiliations survenant dès les 30 premiers jours. À l’inverse, les apps éducatives affichent les taux de désabonnement précoce les plus faibles, autour de 30 % sur la même période.



Concernant les essais gratuits, plus de la moitié des annulations interviennent dès le premier jour, tous types d’essais confondus. La décision est donc quasi immédiate pour une majorité d’utilisateurs.

La fidélité, une fois acquise, tient la distance

Le rapport offre néanmoins une contrepartie encourageante. Les abonnements annuels qui passent le cap du premier renouvellement affichent un taux de reconduction de 83,4 %, soit plus du double des plans mensuels et quatre fois celui des formules hebdomadaires. Mieux encore, ce taux progresse avec le temps : il passe d’une fourchette de 23 à 40 % pour la première reconduction annuelle, à 44-64 % pour la deuxième, et jusqu’à 56-70 % pour la troisième.



L’enjeu pour les développeurs est donc clairement identifié : tout se joue dans les premières semaines. Convaincre un utilisateur de rester au-delà du premier mois, c’est potentiellement le garder pour plusieurs années. Ne pas y parvenir, c’est statistiquement le perdre définitivement.