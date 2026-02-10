ChatGPT introduit de la pub pour les abonnements gratuits et Go

Comme prévu, OpenAI a commencé cette nuit à tester des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs américains connectés sur les formules Free (gratuite) et Go (8 €/mois, le nouveau palier d'entrée de gamme lancé en janvier 2026). Les abonnements supérieurs (Plus, Pro, Business, Enterprise et Education) restent entièrement sans publicité. Voyons ce que ça change pour nous et comment ChatGPT se place parmi les concurrents.

ChatGPT fait sa pub aux USA

Selon la maison-mère, OpenAI, ces annonces publicitaires visent à financer les coûts massifs d'infrastructure (la société perd des milliards chaque trimestre) et à maintenir un accès large aux fonctionnalités avancées sans imposer des limites trop strictes aux utilisateurs non payants. L'entreprise américaine précise que :

et apparaissent séparément des réponses de ChatGPT. Heureusement ! Elles n'influencent pas les réponses générées par le modèle.

(basées sur le sujet de la conversation en cours, l'historique des chats et les interactions passées avec des pubs), mais évitent les sujets sensibles (santé, santé mentale, politique). Les utilisateurs peuvent rejeter une pub, donner un avis, désactiver la personnalisation, supprimer leurs données publicitaires ou opter pour moins de messages gratuits par jour en échange de l'absence de pubs (sur le palier Free uniquement).

OpenAI présente cette phase comme un test destiné à recueillir des retours et à affiner l'expérience. Le fait est que cela fait bizarre d'avoir des encarts dans nos conversations...

Comparaison avec les concurrents en février 2026

Voici comment se positionnent les grands acteurs de l'IA à date :

: Actuellement sans publicité dans l’application Gemini elle-même. Google a démenti à plusieurs reprises (décembre 2025 → janvier 2026) les rumeurs de pubs prévues en 2026, avec des déclarations claires de Demis Hassabis (« aucune intention d’ajouter des pubs à Gemini ») et du VP Ads. Les pubs existent déjà dans AI Overviews et AI Mode de Google Search, mais pas dans le chatbot conversationnel Gemini. Google mise sur la confiance et la différenciation par rapport à ChatGPT, tout en monétisant via la recherche IA. (Des rumeurs persistent sur un possible futur changement, mais rien d’officiel à ce jour.) Grok (xAI) : Publicités déjà en déploiement progressif, surtout via l’écosystème X (ex-Twitter) pour les utilisateurs non-Premium. xAI et Elon Musk ont adopté une approche publicitaire contextuelle depuis 2025 pour monétiser Grok, en complément des abonnements X Premium/Premium+ (qui réduisent les limites mais n’éliminent pas forcément toutes les pubs).

OpenAI insiste sur le fait que cette stratégie doit rester compatible avec la confiance des utilisateurs sur des sujets personnels ou importants. Les retours des prochaines semaines détermineront si le test se généralise ou est ajusté, d'autant que le pionnier de l'IA générative est désormais à la traîne selon nous sur plusieurs plans, éclipsé notamment par Claude et Gemini.

