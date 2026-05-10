Tesla a trouvé comment déclencher les airbags avant l’accident

Tesla révolutionne la sécurité automobile avec une nouvelle fonction baptisée Tesla Vision capable de déclencher les airbags avant même l’impact. Une nouveauté qui risque d'intéresser la concurrence.

Tesla Vision anticipe les collisions avant l’impact

Pendant des décennies, les airbags ont fonctionné selon un principe immuable : attendre le choc. Des accéléromètres et capteurs de pression disséminés dans la carrosserie détectent les forces de l’impact, puis déclenchent le gonflage en une fraction de seconde. Un système réactif, efficace, mais fondamentalement limité par la physique : il faut que la collision ait déjà commencé pour que la protection s’active.



Tesla vient de remettre en cause cette logique avec une mise à jour silencieuse mais potentiellement révolutionnaire. Grâce à Tesla Vision, le système de vision par caméras embarquées couplé au calculateur FSD, les nouvelles Tesla sont désormais capables de déployer les airbags frontaux jusqu’à 70 millisecondes avant l’impact lorsqu’une collision frontale inévitable est détectée. La marque l’a confirmé dans un post sur X, ajoutant que cela peut faire la différence entre une blessure grave et sortir indemne d’un accident.

Une technologie révolutionnaire sur le papier

Soixante-dix millisecondes peuvent sembler dérisoires, mais dans le contexte d’un accident à haute vitesse, chaque milliseconde compte. Ce gain de temps permet aux airbags d’être en position optimale au moment précis de l’impact, et aux prétensionneurs de ceintures de sécurité de se déclencher avant même que les occupants n’aient commencé à se déplacer vers l’avant. Résultat : la protection est maximale au point critique, et non en retard sur l’événement.



Ce qui rend cette avancée possible, c’est l’intégration profonde du système de vision et du calculateur FSD avec les équipements de sécurité passive du véhicule. Les caméras analysent en temps réel l’environnement de conduite et peuvent déterminer, bien avant le contact physique, qu’une collision est mathématiquement inévitable compte tenu de la vitesse relative et de la distance. Tesla précise dans les notes de mise à jour que cette capacité prédictive est unique à son architecture intégrée, impossible à reproduire avec une approche logicielle et matérielle déconnectée.



La fonctionnalité est déployée via une mise à jour OTA et disponible gratuitement sur toutes les nouvelles Tesla.