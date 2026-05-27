Une Tesla traverse le Canada sans aucune intervention humaine

Un exploit impressionnant vient d’être réalisé par un groupe de fans de la marque Tesla : ils ont parcouru 3 454 km à travers le Canada en utilisant uniquement l'auto-pilot, appelé Full Self-Driving (FSD) 14.3.3, sans toucher une seule fois au volant.

Un road trip historique

David Moss (déjà connu pour un trajet transaméricain de plus de 16 000 km sans intervention) est parti le 24 mai de Horseshoe Bay, près de Vancouver, avec Spencer et Devin Olsen. Leur objectif : rejoindre Halifax sur la côte atlantique, soit environ 6 000 km au total.



À l’heure actuelle, peu après la moitié du trajet, ils sont dans l’Ontario après avoir traversé :

Les Rocheuses canadiennes

Les grandes plaines

Des zones de construction

Des routes de gravier

Des conditions de conduite nocturne

Le tout sans aucune intervention humaine, même dans les situations les plus complexes.

Comment c’est possible ?

Voiture utilisée : Tesla Model 3 équipée de la version Hardware 4 (HW4)

Version FSD : 14.3.3

Un des trois occupants reste toujours assis à la place conducteur pour superviser (conformément à la réglementation)

Connexion Starlink à bord pour rester connectés

Arrêts Supercharger entièrement automatiques (la voiture se gare seule en marche arrière)

Pourquoi cet exploit est important

Ce voyage démontre les progrès spectaculaires du FSD de Tesla, même dans des conditions difficiles (routes canadiennes variées, météo changeante, signalisation parfois spécifique). Il s’inscrit dans la lignée du célèbre « Cannonball Run » réalisé aux États-Unis sans intervention.



La vidéo de leur périple (notamment le passage impressionnant près d’une équipe de travaux) est en train de devenir virale.

Alors qu'Apple a jeté l'éponge sur son Apple Car il y a deux ans, Tesla continue de pousser les limites de la conduite autonome complète. Ce genre d’exploit montre à quel point la technologie progresse rapidement dans ce domaine. Croyez-vous que nous serons bientôt capables de faire des trajets aussi longs sans jamais toucher le volant ?