Ferrari Luce : la première voiture électrique à 550 000 € co-dessinée par Jony Ive

Après avoir découvert l’intérieur de la Ferrari Luce, première voiture électrique du constructeur italien, voici l'extérieur et les détails, dont un prix perché à plus d'un demi-million.



Une annonce majeure, d’autant plus que le design a été réalisé en collaboration avec Sir Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple, et Marc Newson au sein du collectif LoveFrom. Un design pur, minimaliste et signature Jony IveFerrari décrit la Luce comme un objet doté d’un « langage de design singulier » qui unit extérieur, intérieur et interface avec clarté et simplicité raffinée.

Une Apple Car dans l'âme ?

Extérieur : forme « coquille » fluide, continue et ininterrompue, avec des ailes aérodynamiques avant et arrière flottantes.

: forme « coquille » fluide, continue et ininterrompue, avec des ailes aérodynamiques avant et arrière flottantes. Intérieur : mélange subtil de boutons, molettes et commutateurs mécaniques de précision associés à des écrans numériques multifonctions.

: mélange subtil de boutons, molettes et commutateurs mécaniques de précision associés à des écrans numériques multifonctions. Volant : trois branches usinées dans de l’aluminium 100 % recyclé.

Le résultat est une Ferrari qui reste fidèle à l’élégance de la marque tout en adoptant l’approche minimaliste et obsessionnelle de Jony Ive. On est donc loin d'une Apple Car, désormais abandonnée, qui aurait été plutôt un véhicule autonome, loin de cette sportive. Mais on est également loin d'une Ferrari classique, le design fait moins sérieux et plus "jouet" selon nous.

Performances impressionnantes

La Ferrari Luce est équipée de quatre moteurs électriques délivrant jusqu’à 1 035 chevaux. Elle dispose d’une batterie haute capacité de 122 kWh et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. Il s’agit d’une vraie GT 4 portes et 5 places, conçue pour allier performances extrêmes et confort quotidien.

Prix et disponibilité

Prix de base : 550 000 €

: 550 000 € Début de production : fin 2026

: fin 2026 Lancement aux États-Unis : deuxième trimestre 2027

Une application dédiée permet de gérer le climat, la charge et l’état du véhicule.

Le lien avec Apple

Ce projet marque le retour très remarqué de Jony Ive dans le monde de l’automobile, après l’annulation du projet de voiture électrique Apple (Project Titan) l’année dernière. Beaucoup y voient une forme de revanche : là où Apple a abandonné, Jony Ive signe l’une des premières hypercars électriques de luxe signées par un grand constructeur. La Ferrari Luce pourrait bien préfigurer ce que Jony Ive imagine pour le futur de la mobilité haut de gamme.

Chez iPhoneSoft, on ne peut s’empêcher de rêver à ce que Jony Ive aurait pu créer pour Apple…

Qu’en pensez-vous ? Cette Ferrari électrique vous fait-elle envie, ou trouvez-vous qu’elle s’éloigne trop de l’ADN Ferrari traditionnel ?