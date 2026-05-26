Ferrari Luce : la première voiture électrique à 550 000 € co-dessinée par Jony Ive

scuderia ferrari icone app ipa iphoneAprès avoir découvert l’intérieur de la Ferrari Luce, première voiture électrique du constructeur italien, voici l'extérieur et les détails, dont un prix perché à plus d'un demi-million.

Une annonce majeure, d’autant plus que le design a été réalisé en collaboration avec Sir Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple, et Marc Newson au sein du collectif LoveFrom. Un design pur, minimaliste et signature Jony IveFerrari décrit la Luce comme un objet doté d’un « langage de design singulier » qui unit extérieur, intérieur et interface avec clarté et simplicité raffinée.

Une Apple Car dans l'âme ?

  • Extérieur : forme « coquille » fluide, continue et ininterrompue, avec des ailes aérodynamiques avant et arrière flottantes.
  • Intérieur : mélange subtil de boutons, molettes et commutateurs mécaniques de précision associés à des écrans numériques multifonctions.
  • Volant : trois branches usinées dans de l’aluminium 100 % recyclé.

Le résultat est une Ferrari qui reste fidèle à l’élégance de la marque tout en adoptant l’approche minimaliste et obsessionnelle de Jony Ive. On est donc loin d'une Apple Car, désormais abandonnée, qui aurait été plutôt un véhicule autonome, loin de cette sportive. Mais on est également loin d'une Ferrari classique, le design fait moins sérieux et plus "jouet" selon nous.

ferrari luce red
ferrari luce red rear

Performances impressionnantes

La Ferrari Luce est équipée de quatre moteurs électriques délivrant jusqu’à 1 035 chevaux. Elle dispose d’une batterie haute capacité de 122 kWh et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. Il s’agit d’une vraie GT 4 portes et 5 places, conçue pour allier performances extrêmes et confort quotidien.

Prix et disponibilité

  • Prix de base : 550 000 €
  • Début de production : fin 2026
  • Lancement aux États-Unis : deuxième trimestre 2027

Une application dédiée permet de gérer le climat, la charge et l’état du véhicule.

ferrari luce interior 1
ferrari luce interior black
ferrari luce sport
ferrari luce interior 6

Le lien avec Apple

Ce projet marque le retour très remarqué de Jony Ive dans le monde de l’automobile, après l’annulation du projet de voiture électrique Apple (Project Titan) l’année dernière. Beaucoup y voient une forme de revanche : là où Apple a abandonné, Jony Ive signe l’une des premières hypercars électriques de luxe signées par un grand constructeur. La Ferrari Luce pourrait bien préfigurer ce que Jony Ive imagine pour le futur de la mobilité haut de gamme.
Chez iPhoneSoft, on ne peut s’empêcher de rêver à ce que Jony Ive aurait pu créer pour Apple…

Qu’en pensez-vous ? Cette Ferrari électrique vous fait-elle envie, ou trouvez-vous qu’elle s’éloigne trop de l’ADN Ferrari traditionnel ?

6 réactions

Guiller33 - iPhone premium

C’est très très moche ! 🫪
Quel gâchis 🤦🏻‍♂️

26/05/2026 à 12h16

GuiJacq - iPhone premium

L’intérieur est sublime avec ce mélange de boutons et d’écran tout en restant plutôt minimaliste!
L’extérieur a le mérite de sortir de l’ordinaire, on dirait qu’on a un peu « écrasé l’avant », pas trop fan mais pas dans le public cible non plus.

26/05/2026 à 12h07

Oli64 - iPhone premium

La plupart des constructeurs reviennent à l’hybride!Le tout électrique n’est pas la solution!Ferrari ne produira jamais ce style de voiture!Elle à rien exclusive elle est banale et surtout pas belle!Après tous les goûts sont dans la nature!

26/05/2026 à 11h53

Packiie33 - iPhone premium

J’aime pas l’extérieur de la voiture, par contre l’intérieur ressemble bizarrement à une Tesla lol

26/05/2026 à 11h48

David Xnov - iPhone

Pour être honnête je la trouve horrible, le design ne colle pas du tout avec ce que fait Ferrari. Après c’est une question de goût, mais de plus le prix 550000€ pour une pile électrique 😂. Non sérieux je pense pas qu’il vont en vendre beaucoup. Ce modèle est pour un marché de niche. Pour moi elle n’a aucun charme aucune agressivité, elle faut ultra cheap pour une Ferrari. Je sais pas pourquoi Ferrari sort une horreur pareil surtout à 550k, on peu avoir tellement plus classe et plus énervé.

26/05/2026 à 11h35

Oliver60 - iPhone premium

J’aime beaucoup l’intérieur mais pas du tout l’extérieur…
J’ai du mal à imaginer que Ferrari va produire cette voiture.

26/05/2026 à 11h26

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles