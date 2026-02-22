Le premier produit de Jony Ive pour OpenAI serait une enceinte intelligente avec caméra en 2027

Un pin’s, un stylo ? Non, ce serait finalement une enceinte type HomePod avec caméra ! Selon un récent rapport de The Information, OpenAI accélère son entrée sur le marché du hardware grand public en partenariat avec l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive. Le premier produit issu de cette collaboration devrait être une enceinte intelligente dotée d’intelligence artificielle souvent comparée à un « HomePod 2.0 » revisité avec un lancement prévu au plus tôt en février 2027. Pas vraiment très ambitieux alors que le précurseur de l’IA générative se fait rattraper voire dépasser par les concurrents et qu’il est attaqué pour le positionnement parfois woke de ses réponses.

Principales caractéristiques de l’enceinte intelligente d’OpenAI

Prix attendu : entre 200 et 300 dollars.

: entre 200 et 300 dollars. Caméra intégrée : elle permettra à l’appareil d’observer et d’analyser son environnement, comme les objets posés sur une table voisine ou les conversations en cours dans la pièce.

: elle permettra à l’appareil d’observer et d’analyser son environnement, comme les objets posés sur une table voisine ou les conversations en cours dans la pièce. Reconnaissance faciale : similaire à Face ID d’Apple, pour authentifier les utilisateurs de manière sécurisée et autoriser des achats directement via l’appareil.

: similaire à Face ID d’Apple, pour authentifier les utilisateurs de manière sécurisée et autoriser des achats directement via l’appareil. Capacités contextuelles : conçue pour offrir une assistance IA plus intelligente et adaptée à l’environnement, probablement intégrée aux modèles d’OpenAI (notamment ChatGPT).

Cette enceinte est clairement prioritaire et deviendra le premier produit hardware commercialisé par OpenAI. À voir si cela se fera à l’échelle nationale ou internationale.

Autres appareils en développement

OpenAI travaille activement sur d’autres produits dans la même gamme :

Des lunettes intelligentes (wearables à IA).

Une lampe intelligente.

Plus de 200 employés sont dédiés à cette division hardware, suite à l’acquisition par OpenAI de la startup io Products de Jony Ive pour 6,5 milliards de dollars en 2025.

Dynamique de la collaboration et défis rencontrés

Le studio de design de Jony Ive, LoveFrom, reste indépendant et est responsable de la conception créative des appareils. Il a notamment conçu la prochaine Ferrari électrique.

De son côté, l’équipe hardware et software interne d’OpenAI gère l’ingénierie, l’intégration et l’expérience utilisateur.



Cette répartition des rôles a engendré des tensions. Certains employés d’OpenAI reprochent à LoveFrom d’être lent à réviser ses designs et de partager peu d’informations sur son processus créatif.

L’intégration des membres issus de l’acquisition de io a également posé des complications.

Paysage concurrentiel

Avec ce calendrier, OpenAI se positionne en concurrent direct d’Apple (HomePod et rumeurs de wearables type pin’s), mais aussi de Google, Amazon et Meta, tous très actifs dans les appareils IA pour la maison et personnels. La bataille pour dominer le marché des gadgets IA physiques s’annonce passionnante.



Seriez-vous tenté par une enceinte OpenAI équipée d’une caméra et de reconnaissance faciale ?