Philips Hue dévoile le Hue Bridge Pro à 90 €

Philips Hue a lancé son Hue Bridge Pro, le hub d’éclairage connecté le plus avancé de la marque. Plus rapide, plus puissant et capable de gérer un plus grand nombre d’ampoules et d’accessoires, il constitue le centre névralgique de toutes les installations Hue et prépare la maison connectée aux nouvelles fonctionnalités à venir.

Philips Hue dévoile le Hue Bridge Pro, un hub plus puissant et intelligent

Philips Hue a présenté son Hue Bridge Pro, une version améliorée de son hub d’éclairage connecté. Ce nouveau modèle offre plus de vitesse, plus de capacité et de nouvelles fonctionnalités, permettant de gérer jusqu’à 150 ampoules intelligentes, 50 accessoires et 500 scènes personnalisées. Il devient ainsi le cœur de toutes les installations Hue, idéal pour les utilisateurs souhaitant optimiser leur maison connectée.

Le Hue Bridge Pro est équipé de la puce de dernière génération Hue Chip Pro, avec un processeur quad-core Cortex-A35 à 1,7 GHz et 8 Go de mémoire flash. Cette puissance accrue garantit des temps de réponse cinq fois plus rapides que le modèle précédent, et permet d’exploiter pleinement les nouvelles fonctionnalités de l’écosystème Hue.

L’installation du Bridge Pro est rapide et flexible. Il peut être connecté via Wi-Fi pour un placement libre dans la maison, ou branché à votre box internet avec un câble Ethernet. Philips Hue propose également un assistant de migration pour transférer facilement toutes vos ampoules et accessoires depuis un ancien Bridge vers le Bridge Pro.

Ce hub est compatible avec les principaux assistants vocaux, dont Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, et intègre des fonctionnalités avancées comme Hue MotionAware, qui transforme vos lumières en détecteurs de mouvement pour automatiser l’éclairage sans capteurs supplémentaires. Il est également prêt pour l’avenir, avec la possibilité de connecter plusieurs Bridges à un seul Bridge Pro pour les installations de grande taille.

Le Hue Bridge Pro est disponible en France au prix de 89,99 €, avec livraison gratuite à partir de 50 € et retour gratuit sous 30 jours. Il peut être acheté directement sur le site officiel Philips Hue ou chez les principaux revendeurs.

Télécharger l'app gratuite Philips Hue