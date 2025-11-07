IKEA lance 21 produits connectés compatibles Matter et HomeKit pour 2026

Dans une démarche visant à élargir son écosystème de maison connectée abordable, IKEA a dévoilé une gamme de 21 nouveaux produits compatibles Matter, conçus pour fonctionner sans accroc avec HomeKit d'Apple et l'application Maison. Cette collection inclut une variété de capteurs, d'éclairages intelligents et de dispositifs de contrôle, mêlant des innovations inédites à des versions actualisées de favoris IKEA existants – le tout à des prix accessibles.

De nouvelles ampoules intelligentes

Au cœur de cette sortie se trouvent 11 nouvelles ampoules intelligentes aux formes variées, offrant une flexibilité optimale en termes d'ajustement et de fonctionnalité. Disponibles en culots E27/26, E14/E12 et GU10, ces ampoules existent en versions blanc chaud et multicolores vibrantes, avec une gradation complète. Les niveaux de lumens vont de 470 pour une ambiance cosy à 1 521 pour un éclairage vif, convenant à tout, des lumières de lecture tamisées à l'illumination d'un petit commerce. Pour une touche d'élégance, des options décoratives en verre clair allient style et intelligence.

Des capteurs intelligents pour une surveillance astucieuse

La suite de capteurs d'IKEA couvre les besoins essentiels en matière de sécurité et de confort domestique :

MYGGSPRAY : Un capteur de mouvement robuste pour intérieur/extérieur qui déclenche automatiquement les lumières.

: Un capteur de mouvement robuste pour intérieur/extérieur qui déclenche automatiquement les lumières. MYGGBETT : Un capteur compact pour portes/fenêtres qui vous alerte en cas d'ouverture ou de fermeture.

: Un capteur compact pour portes/fenêtres qui vous alerte en cas d'ouverture ou de fermeture. TIMMERFLOTTE : Un traqueur de température et d'humidité pour un contrôle optimal du climat intérieur.

: Un traqueur de température et d'humidité pour un contrôle optimal du climat intérieur. ALPSTUGA : Un moniteur complet de la qualité de l'air détectant les niveaux de CO₂, les particules PM2.5, la température et l'humidité.

: Un moniteur complet de la qualité de l'air détectant les niveaux de CO₂, les particules PM2.5, la température et l'humidité. KLIPPBOK : Un détecteur de fuites discret, idéal pour être placé sous les éviers ou près des appareils électroménagers afin d'éviter les dommages dus à l'eau.

Ces capteurs fournissent des informations en temps réel, aidant les utilisateurs à maintenir un environnement de vie plus sain et sécurisé.

Des contrôles simples et une connectivité facile

Complétant la collection, on trouve quatre prises intelligentes et télécommandes intuitives. La télécommande BILRESA dispose soit d'un double bouton simple, soit d'une molette de défilement fluide, permettant des ajustements rapides comme la gradation des lumières, l'allumage/extinction ou le lancement de scènes personnalisées sur les appareils compatibles. Par ailleurs, la prise intelligente GRILLPLATS infuse une connectivité Matter aux lampes ou petits appareils du quotidien, les transformant en véritables hubs connectés.

Alimentés par Matter-over-Thread

Les dispositifs d'IKEA exploitent la technologie Matter-over-Thread, un protocole de maillage à faible consommation fonctionnant sur la bande 2,4 GHz. Cela permet aux gadgets de communiquer directement entre eux, améliorant la couverture et la réactivité sans dépendre d'un routeur Wi-Fi central.



Pour débloquer toute leur fonctionnalité sur les plateformes Apple, les utilisateurs auront besoin d'un hub compatible – tel qu'une Apple TV, un HomePod ou un HomePod mini – qui sert également de routeur frontalier Thread.



Bien que les prix exacts restent confidentiels, l'ensemble de la gamme devrait être disponible en magasins IKEA et en ligne dès janvier 2026, rendant l'automatisation domestique avancée accessible à un plus grand nombre de foyers.