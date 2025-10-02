Google copie le HomePod mini avec sa nouvelle enceinte connectée

Google vient de dévoiler son nouveau Google Home Speaker, une enceinte connectée qui ne cache pas ses inspirations en empruntant des codes stylistiques au HomePod mini d'Apple. Affichée à 100 dollars, elle sera disponible au printemps 2026 avec une intégration poussée de l'intelligence artificielle Gemini, un argument qui pourrait bien faire réfléchir ceux qui hésitent encore entre l'écosystème de Mountain View et celui de Cupertino.

Un design familier à prix comparable

La ressemblance saute aux yeux : forme arrondie, revêtement en tissu tricoté 3D et format compact. Google a clairement jeté un œil du côté du HomePod mini pour concevoir son enceinte, même si la silhouette reste légèrement moins sphérique. L'anneau lumineux à la base, qui change de couleur selon l'activité de Gemini, constitue la principale différence visuelle.



Proposée en quatre coloris, l'enceinte offre un son à 360 degrés et peut être appariée pour créer une configuration stéréo, notamment avec le Google TV Streamer. Le tarif de 100 dollars place le produit en confrontation directe avec le HomePod mini vendu 99 dollars, dans un contexte où Apple n'a pas rafraîchi sa petite enceinte depuis un moment. On ne connaît pas encore le tarif en France.

L'IA conversationnelle comme différenciateur

C'est sur le terrain logiciel que Google compte faire la différence face à Siri. L'intégration native de Gemini for Home permet des conversations naturelles avec contexte, là où l'assistant d'Apple affiche encore des limites. Planification de voyages, aide culinaire, apprentissage de langues ou gestion de calendrier : l'enceinte promet d'aller bien au-delà des simples commandes vocales. Google propose même un bouton physique pour couper le micro, répondant aux préoccupations croissantes sur la vie privée. L'écosystème se complète avec le service Google Home Premium, décliné en deux formules à 10 ou 20 dollars mensuels, qui ajoute notamment l'analyse vidéo des caméras connectées et la détection d'événements spécifiques comme des colis déposés ou des portes restées ouvertes.

Un lancement qui laisse du temps à Apple

Le printemps 2026 comme fenêtre de sortie laisse plusieurs mois à Apple pour réagir, que ce soit par une mise à jour du HomePod mini ou par une amélioration significative de Siri grâce à Apple Intelligence. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de regain d'intérêt pour les assistants vocaux domestiques, après des années de relatif immobilisme. Google lance également de nouvelles caméras Nest compatibles avec cette plateforme IA, renforçant son offre domotique complète.