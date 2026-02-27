🔥 La norme Aliro 1.0 pour serrures connectées, soutenue par Apple, est officiellement publiée

Le Connectivity Standards Alliance (CSA), organisation qui regroupe notamment Apple, Google et Samsung, a annoncé le 26 février 2026 la sortie officielle de la spécification Aliro 1.0. Cette nouvelle norme ouverte définit un protocole de communication et un système d'authentification numériques unifiés, destiné à transformer radicalement l’accès aux portes et points d’entrée via smartphones, montres et autres appareils connectés - sans application dédiée obligatoire.

L'objectif d'Aliro

Aliro vise à offrir une expérience sécurisée, fluide et interopérable dans de nombreux contextes : maisons individuelles ou collectives, bureaux d’entreprise, universités, hôtels et autres lieux d’hospitalité. Elle fonctionne même hors ligne (parkings souterrains, ascenseurs, etc.). C'est l'équivalent de Matter, mais pour la partie "accès".



Voici les principales caractéristiques d’Aliro 1.0

Technologies de communication multiples : NFC (tapoter pour ouvrir), Bluetooth Low Energy (BLE) (déclenchement à plus longue portée) et combinaison BLE + Ultra-Wideband (UWB) pour un déverrouillage mains-libres automatique et ultra-précis.

: NFC (tapoter pour ouvrir), Bluetooth Low Energy (BLE) (déclenchement à plus longue portée) et combinaison BLE + Ultra-Wideband (UWB) pour un déverrouillage mains-libres automatique et ultra-précis. Sécurité renforcée grâce à la cryptographie asymétrique, garantissant des échanges fiables entre l’appareil de l’utilisateur et le lecteur, tout en respectant strictement la vie privée.

grâce à la cryptographie asymétrique, garantissant des échanges fiables entre l’appareil de l’utilisateur et le lecteur, tout en respectant strictement la vie privée. Intégration native dans les portefeuilles mobiles : les serrures et lecteurs compatibles Aliro s’ajoutent directement à l’application Cartes sur iPhone (améliorant la fonctionnalité Home Key d’Apple), ainsi que dans les portefeuilles Google et Samsung sur Android.

Soutien industriel massif

La norme a été développée en collaboration étroite avec de grands acteurs. Parmi les premiers à obtenir (ou en voie d’obtenir) la certification Aliro 1.0 figurent :

Apple

Allegion

Aqara

Google

HID

Kastle

Kwikset

Last Lock

Nordic Semiconductor

Nuki Home Solutions

NXP Semiconductors

Qorvo

Samsung

STMicroelectronics

D’autres entreprises majeures comme ASSA ABLOY et Infineon ont également contribué au développement.

Perspectives pour le futur

Aliro est conçue pour évoluer : des mises à jour futures ajouteront des fonctionnalités comme le partage sécurisé de clés, tout en maintenant la compatibilité descendante. Comme Matter l’a fait pour la domotique, Aliro ambitionne de devenir le standard ouvert de référence pour l’accès contrôlé mobile.



Le programme de certification est désormais ouvert. Les premiers produits et serrures certifiés Aliro devraient arriver sur le marché dès la seconde moitié de 2026, probablement avec iOS 27, apportant une expérience de déverrouillage mains-libres plus universelle et plus largement compatible que jamais.