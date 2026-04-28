Comment afficher macOS sur l’écran d’une Tesla avec un Mac Mini dans le coffre

Brancher un Mac Mini dans le coffre d’une Tesla Model Y et afficher macOS directement sur l’écran central de la voiture : ce qui ressemble à un hack futuriste est en réalité une bidouille accessible, mêlant alimentation embarquée, VNC et navigateur web pour transformer la Tesla en véritable ordinateur roulant.

Un Mac Mini branché dans le coffre d’une Tesla, c'est possible !

Une nouvelle vidéo qui fait le tour des réseaux montre un Mac Mini alimenté directement depuis une Tesla, dont le bureau macOS s’affiche en plein écran sur la dalle centrale de la voiture. Pas un rendu de synthèse, pas un montage : un vrai setup qui fonctionne, et dont la logique technique est accessible à n’importe quel utilisateur motivé.



Le principe repose sur trois éléments combinés. D’abord, certains modèles récents de Tesla (notamment les versions Juniper du Model Y) disposent d’une prise électrique dans le coffre, capable d’alimenter un appareil comme le Mac Mini, dont la consommation reste modeste en usage courant. Ensuite, macOS intègre nativement un serveur VNC via la fonction Partage d’écran, accessible depuis les préférences système. Enfin, le navigateur embarqué de Tesla est utilisé comme client VNC grâce à une interface noVNC ou HTML5, qui traduit le flux en une page web consultable depuis la voiture. Une souris Bluetooth connectée au Mac complète le dispositif et le curseur apparaît sur l’écran central et permet une interaction fluide.

Le résultat est bluffant visuellement, mais mérite d’être contextualisé. La latence inhérente au VNC via navigateur rend l’expérience peu adaptée aux tâches exigeantes et gourmandes bien évidemment. Mais pour de la navigation web, du traitement de texte ou de la musique, en revanche, ça tient la route. La connexion repose sur un réseau Wi-Fi local partagé entre la Tesla et le Mac, ce qui implique que les deux appareils restent sur le même hotspot pendant le trajet.



Ce type de hack n’est pas totalement inédit dans la communauté Tesla. Des configurations similaires existent depuis plusieurs années avec des PC Windows ou des serveurs Linux, en utilisant des outils comme Guacamole ou Chrome Remote Desktop. L’originalité ici tient à l’utilisation d’un Mac Mini physiquement embarqué dans le véhicule, alimenté par la prise de bord, plutôt qu’une connexion à distance vers un ordinateur resté chez soi.



Tesla n’a jamais officiellement soutenu ce genre d’usage, et une mise à jour logicielle pourrait théoriquement restreindre ce système peu conventionnel. Quant à l’utilisation de cet écran pendant la conduite, elle reste évidemment déconseillée pour des raisons évidentes de sécurité. Mais en stationnement, l’idée de disposer d’un Mac complet dans sa voiture a quelque chose d’irrésistiblement séduisant.