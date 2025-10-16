X va afficher plus d’informations sur les profils utilisateurs

X prévoit de montrer davantage d’informations sur les profils des utilisateurs afin d’améliorer la confiance sur la plateforme. Cette nouveauté vise à aider les utilisateurs à mieux identifier les comptes authentiques et à limiter l’impact des bots et des profils trompeurs.

Une mesure intéressante, mais désactivable…

X (anciennement Twitter) annonce une nouvelle fonctionnalité visant à renforcer la transparence des profils utilisateurs afin d’améliorer la confiance sur la plateforme. Face à la prolifération des bots alimentés par l’intelligence artificielle, la société d’Elon Musk prévoit d’afficher davantage d’informations sur les profils, telles que la date de création du compte, sa localisation, le nombre de changements de nom d’utilisateur et l’historique d’utilisation du service.

Cette initiative vise à aider les utilisateurs à mieux comprendre avec qui ils interagissent. Par exemple, si un profil prétend être basé aux États-Unis mais que les informations du compte indiquent une autre localisation, cela pourrait éveiller des soupçons sur l’authenticité du compte. De même, si un utilisateur prétend être américain mais a téléchargé l’application X depuis un autre pays, cela pourrait également soulever des questions.

X prévoit de tester cette fonctionnalité sur les profils de certains employés dès la semaine prochaine pour recueillir des retours avant un déploiement plus large. Les utilisateurs auront la possibilité de ne pas afficher ces informations, bien que cette option soit susceptible d’être mise en évidence sur leur profil. De plus, pour les utilisateurs situés dans des régions où la liberté d’expression est restreinte, X pourrait remplacer le pays d’origine par la région.

Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large observée sur les réseaux sociaux. Par exemple, Instagram offre déjà des informations similaires sur les profils, telles que la durée de l’existence du compte, le pays d’origine et le nombre de changements de nom d’utilisateur, permettant ainsi aux utilisateurs d’évaluer la fiabilité des comptes avec lesquels ils interagissent.