Grok arrive dans les Tesla en Europe

Tesla déploie en Europe Grok, l’assistant vocal développé par xAI, intégrant une IA conversationnelle avancée au cœur de l’expérience de conduite pour rendre la navigation et l’interaction avec le véhicule plus naturelles et intelligentes.

Grok arrive dans les Tesla en France

Il y a quelques minutes, Tesla a annoncé le déploiement de Grok, l’intelligence artificielle développée par xAI, dans les voitures Tesla commercialisées en Europe. Déjà testé aux États-Unis depuis 2025, cet intégration marque une évolution importante des systèmes embarqués. Il permet aux conducteurs d’interagir naturellement avec leur véhicule, d’obtenir des informations actualisées et de modifier la navigation simplement à la voix.

Concrètement, Grok peut répondre à des questions variées, proposer des itinéraires optimisés en temps réel, signaler des incidents de circulation, localiser des bornes de recharge et suggérer des lieux à proximité. L’assistant peut également ajouter des étapes à un trajet ou adapter les recommandations selon le contexte du déplacement. Cette approche vise à transformer l’expérience de conduite en rendant l’interaction avec le véhicule plus intuitive et plus personnalisée sans même toucher à l'écran.

La fonctionnalité est lancée dans neuf pays européens : le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, l’Italie, la France, le Portugal et l’Espagne. Tesla prévoit d’étendre progressivement la disponibilité à d’autres marchés du continent.

Grok est compatible avec les modèles récents équipés d’un processeur AMD, notamment les Model S, Model 3, Model X, Model Y et Cybertruck. Le lancement européen avait été retardé afin de répondre aux exigences strictes en matière de protection des données et de conformité réglementaire.