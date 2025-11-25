Tesla s'est un peu emballée sur l'arrivé du FSD en Europe

Tesla souhaite depuis longtemps que son système de conduite autonome (FSD) soit autorisé en Europe, comme il l’est aux États-Unis. L’entreprise est d’ailleurs tellement impatiente qu’elle s’est un peu emballée sur les réseaux sociaux en annonçant sa victoire un peu trop tôt.

Tesla s’est trompé de ton : la RDW nuance fortement sa “promesse” d’approbation du FSD en 2026

Tesla a annoncé sur ses réseaux sociaux que la RDW, l’autorité néerlandaise des véhicules, s’était engagée à accorder une approbation nationale à son système FSD Supervised en février 2026. Selon Tesla, cette validation permettrait ensuite un effet domino au sein de l’Union européenne, puisque d’autres pays pourraient reconnaître l’exemption néerlandaise.

Mais la RDW remet rapidement les pendules à l’heure. Dans un communiqué publié le 24 novembre 2025, elle précise qu’il ne s’agit pas d’une promesse d’”approbation” définitive, mais d’une phase de démonstration. Tesla devra prouver que son FSD Supervised respecte toutes les exigences de sécurité avant qu’un verdict ne soit pris.

Selon la RDW, un calendrier a bien été fixé avec Tesla : les deux parties visent février 2026 pour que le constructeur démontre la conformité du système. Mais la régulateur souligne que ce calendrier reste incertain et que l’approbation ne sera possible “lorsque la sécurité du système aura été démontrée de façon convaincante.”

La RDW va même plus loin, elle demande aux clients Tesla de cesser de la contacter pour la remercier ou la pousser à approuver le FSD. L’agence indique que ces messages saturent inutilement son service client et n’ont aucun impact sur le processus décisionnel.

La question est désormais de savoir si Tesla réussira à convaincre la RDW d’ici février, non seulement de la faisabilité technique de son FSD, mais surtout de sa fiabilité. Si le test est concluant, cela pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance plus large en Europe. Mais pour l’instant, la “victoire” annoncée par Tesla reste conditionnelle — et loin d’être acquise.