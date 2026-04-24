iPhone XX de 2027 : l’écran OLED micro-courbé sans bordures de Samsung se confirme

Les fans d’Apple attendaient ce moment depuis des années : pour célébrer les 20 ans de l’iPhone en 2027, la marque à la pomme s’apprête à lancer un modèle ultra-premium avec un design tout écran inédit. Selon les dernières informations de la chaîne d’approvisionnement chinoise, Apple a confié à Samsung la production d’un panneau OLED micro-courbé personnalisé, plus lumineux, plus fin et totalement immersif. Un véritable hommage à l’innovation qui a fait la légende de l’iPhone depuis 2007.

Un écran « micro-courbé » pour une immersion totale

L'an prochain, Apple ne se contentera pas d’un simple rafraîchissement : elle vise un écran quad-courbé (courbé sur les quatre côtés) avec des lignes très douces. Contrairement aux bordures agressives des smartphones Samsung actuels, ces courbes subtiles restent peu prononcées. Résultat ? L’iPhone 20e anniversaire offrira un affichage presque sans bordures, tout en restant agréable en main et naturel pour les gestes du bord de l’écran. Fini les déformations d’image sur les côtés : le contenu reste parfaitement lisible et immersif, comme si vous teniez une plaque de verre pure.



Ce design s’accompagne d’une technologie révolutionnaire : un panneau « pol-less » (sans polariseur) grâce à la technologie COE (Color Filter on Encapsulation) de Samsung, confirmée par des rapports coréens dès septembre 2025. Le filtre couleur est appliqué directement sur la couche d’encapsulation, ce qui supprime le film polarisant classique. Avantages concrets pour les fans :

Écran plus fin et plus léger (stack d’affichage réduit)

Luminosité accrue et consommation d’énergie réduite

Meilleure autonomie grâce à une meilleure transmission de la lumière

Apple ajoute une couche de diffusion de lumière en forme de cratère pour une luminosité parfaitement uniforme, même sur les zones courbées. Et pour contrer les reflets (problème classique sans polariseur), la marque perfectionne son revêtement anti-reflets déjà présent sur les iPhone 17.

L’iPhone le plus élégant de tous les temps ?

Apple imagine depuis longtemps un modèle tout verre haut de gamme sans aucune découpe visible sur l’écran. L’objectif ? Une dalle qui « fond » sur les quatre côtés pour un effet monobloc ultra-premium. Les rumeurs évoquent même un châssis sans boutons physiques, remplacés par des retours haptiques précis (comme le trackpad des MacBook). Le tout renforcé par un Ceramic Shield 3 encore plus résistant.



Côté biometrie : Apple teste toujours la Face ID sous l’écran et la caméra frontale sous l’écran. Le leaker Digital Chat Station (très actif sur Weibo) confirme que ces technologies restent dans les cartons pour 2027, même si l’analyste Ross Young se montre plus prudent (il table sur une vraie dalle 100 % sans découpe vers 2028-2030). Quoi qu’il en soit, les fans peuvent s’attendre à une Dynamic Island encore plus discrète ou directement à un trou minimal pour la caméra, avant le grand saut vers le tout écran.

Un positionnement tarifaire ultra-premium attendu

Les iPhone 17 Pro actuels se vendent déjà à partir de 1 329 € (modèle 256 Go) sur l’Apple Store France, et même 1 479 € pour les versions "Pro Max". Le modèle 20e anniversaire, nommé provisoirement iPhone XX, avec son écran sur-mesure, son design tout verre et ses innovations d’affichage, devrait logiquement se placer encore plus haut de gamme. Comptez sur un tarif de lancement supérieur à 1 500-1 800 € selon la configuration, en ligne avec le positionnement « édition collector » que les fans d’Apple adorent. C'est cher, mais moins que l'iPhone Ultra attendu cette année.

Pourquoi ce iPhone 2027 va faire vibrer les fans Apple ?

Vingt ans après le premier iPhone, et dix ans après l'iPhone X, Apple ne fait pas les choses à moitié. Ce modèle fusionne tout ce que les utilisateurs aiment : un écran plus immersif que jamais, une autonomie améliorée, un toucher premium et une esthétique qui repousse les limites du design. Les micro-courbes apportent une douceur inédite en main, tandis que la technologie COE assure une expérience visuelle exceptionnelle sans compromis. Reste à savoir si Apple parviendra à tout intégrer sous l’écran dès 2027… Mais une chose est sûre : ce 20e anniversaire s’annonce comme le plus grand bond en avant depuis l’iPhone X.