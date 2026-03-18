Promotion : le nouvel iPhone 17 Pro Max à 1 299 € seulement

L’iPhone 17 Pro Max, le fleuron d'Apple, est en promotion flash sur Amazon À 1 299 €, soit 13 % de réduction (180 €) par rapport aux 1 479 € pratiqués sur l’Apple Store. Une remise rare qui rend celui qui offre les meilleures performances et le meilleur écran du marché nettement plus attractif.

Design premium

Apple passe à un châssis unibody en aluminium forgé à chaud (en lieu et place du titane qui chauffe et qui est plus lourd) pour une meilleure dissipation thermique. L’écran OLED Super Retina XDR 6,9 pouces offre ProMotion 120 Hz adaptatif, affichage permanent, pic à 3 000 nits et Ceramic Shield 2 (avant et arrière) 3× plus résistant aux rayures. Le smartphone reste imposant mais rassurant au quotidien, même sans coque.

Performances de dingue

La A19 Pro (3 nm avancé) intègre un CPU/GPU 6 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs boosté pour Apple Intelligence. Nouveau système de refroidissement par évaporation : jusqu’à 40 % de performances soutenuesen plus sur montage 4K/8K, jeux AAA (comme le reboot de Tomb Raider ou Assassin's Creed Mirage par exemple) ou tâches IA. Sans oublier le Bluetooth 6 et le Wi-Fi 7 pour des débits fulgurants et latence minimale.

Autonomie record

Jusqu’à 37 heures de lecture vidéo : le meilleur score du marché. Batterie généreuse + optimisations A19 Pro et iOS 26 = journée intense (visio, streaming, jeux, création) sans stress. Et si besoin, le 17 Pro Max d'Apple est compatible avec les batteries MagSafe.

Photo & vidéo au sommet

Le 17 Pro Max offre un triple capteur 48 MP :

Principal Fusion 48 MP (stabilisation sensor-shift).

Ultra grand-angle 48 MP.

Téléobjectif 48 MP avec zoom optique jusqu’à 8× (le plus long jamais sur iPhone).

Caméra avant 18 MP Center Stage (cadrage auto intelligent) + Double Capture (avant/arrière simultanées pour vlogs).



Côté vidéo, on a droit au top du top avec notamment des prises de vue en Dolby Vision 4K 120 i/s, ProRes RAW, Apple Log 2 – un outil pro pour vidéastes et créateurs.

Pourquoi craquer à ce prix ?

À 1 299 € sur Amazon (en gris argent), l’iPhone 17 Pro Max concentre le meilleur d’Apple : grand écran immersif, autonomie marathon, photo/vidéo ultra-polyvalente, puissance durable, intégration parfaite avec l’écosystème (Mac, iPad, Apple Watch, Apple Intelligence). Consultez les tests de l'iPhone 17 Pro Max pour en savoir plus.



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