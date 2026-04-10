Pourquoi Apple doit vendre un iPad Neo à 299 euros

Et si Apple préparait un iPad Neo pour remplacer l’actuel iPad 11 ? Ce nouveau modèle d’entrée de gamme viserait à rendre la tablette Apple encore plus accessible tout en restant performante au quotidien, dans la droite lignée du MacBook Neo.

Design et couleurs

Dans l'idée, l’iPad Neo conserverait un design proche de l’iPad 11 actuel (écran sans encoche de 10,9 pouces avec bordures fines, comme l'iPad 10), mais avec des finitions plus "cool" et une coque arrière légèrement texturée pour limiter les traces de doigts. Il serait disponible dans cinq couleurs : Bleu Lagon, Rose Bonbon, Vert Menthe, Jaune Soleil et Argent, le classique.

Caractéristiques techniques

Voici la liste des caractéristiques réalistes de l'iPad Neo :

Écran Liquid Retina 10,9 pouces (2360 x 1640 pixels) plutôt basique (sans True Tone, ni 120 Hz)

Puce A17 Pro (ou une version légèrement bridée A17) pour des performances excellentes en 2027

8 Go de RAM (contre 4 Go sur l’iPad 11 actuel)

Stockage de base à 128 Go

Caméra arrière grand-angle 12 Mpx

Pas de caméra avant

Port USB-C

Compatibilité avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard

Autonomie jusqu’à 10 heures

Haut-parleurs stéréo

L’iPad Neo serait également plus léger et légèrement plus fin que son prédécesseur, grâce à ses composants en moins. Aucune version 5G ne serait d'ailleurs proposée, histoire de maintenir le prix le plus bas possible.



Comme pour le MacBook Neo, il serait envisageable d'offrir un modèle avec Touch ID sur le bouton d'alimentation et 256 Go de stockage pour 70 euros de plus.

Un iPad pour tous

À un prix estimé à 299 € (ou 399 € avec Touch ID et 256 Go), l’iPad Neo deviendrait la tablette Apple la plus abordable tout en offrant une expérience très proche des modèles plus chers, comme l'iPad Air et l'iPad mini. Il serait idéal pour les étudiants, les familles, la consommation de contenu et les usages légers (navigation, streaming, notes, jeux). Un positionnement encore plus clair que l'iPad standard actuel dont le nom est confusant.



Apple pourrait ainsi continuer sa stratégie de démocratisation commencée avec le génial MacBook Neo (et l’iPhone Neo qu'on avait imaginé au 1er avril), tout en maintenant une très bonne marge sur ses produits premium.



Vous en pensez quoi ? Cela permettrait d'avoir une vraie différence avec les modèles au-dessus et une tablette Apple qui attire de nouveaux clients.