Après le MacBook Neo, place à l’iPad Neo ? Les indices de Greg Joswiak et John Ternus

Le prochain iPad d’entrée de gamme pourrait s’appeler iPad Neo. C’était notre analyse il y a deux semaines, mais cette fois c’est Apple qui en parle, à demi-mot.



Plus d’un an après la sortie de l’iPad (A16) (11e génération), Apple préparerait une nouvelle version d’entrée de gamme équipée de la puce A18. Mais la vraie question n’est pas seulement technique : comment Apple va-t-elle le nommer ?

Une nouvelle nomenclature pour l’iPad

Jusqu’à la 10e génération, Apple utilisait un numéro de génération (« iPad 10 »). Avec l’iPad A16, elle a abandonné ce système au profit d’une désignation plus simple basée sur le processeur. Résultat : un certain flou persiste pour identifier clairement le modèle de base dans la gamme (iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini).

Dans une récente interview accordée à Tom’s Guide, John Ternus (futur CEO d’Apple) et Greg Joswiak (« Joz », vice-président du marketing mondial) ont expliqué pourquoi le nouveau laptop abordable a été baptisé MacBook Neo au lieu de simplement « MacBook ».

Greg Joswiak a déclaré :

Appeler ça simplement MacBook lui aurait laissé sans identité. Nous voulions quelque chose de court, percutant, qui s’intègre bien à côté d’Air et Pro, mais qui exprime aussi sa nouveauté. Neo signifie littéralement “nouveau” ou “réinvention”. C’était le nom parfait pour ce laptop à petit prix offrant une grande valeur.

Ces propos laissent penser qu’Apple veut désormais donner une identité claire et moderne à ses produits d’entrée de gamme, plutôt que des noms vagues.

Vers un iPad Neo ?

Suite à ces déclarations, de nombreux observateurs estiment que le prochain iPad de base pourrait adopter le nom iPad Neo. Cela collerait parfaitement à la nouvelle stratégie : un nom court, qui s’aligne sur MacBook Neo, iPhone 16e / 17e (qui a remplacé le suffixe SE), tout en signalant un renouveau.

Ce changement mettrait fin à la « crise de nom » du modèle d’entrée de gamme et rendrait la gamme plus cohérente et compréhensible pour les consommateurs.

Le prochain iPad sera-t-il vraiment « Neo » ?

Un élément tempère cette théorie : le futur iPad avec puce A18 ne sera pas une révolution de design. Le look actuel (introduit en 2022 sur l’iPad 10) devrait être conservé avec peu ou pas de modifications. Or, le nom « Neo » a été choisi pour le MacBook parce qu’il s’agissait d’une vraie réinvention.

Résultat possible :

Apple pourrait conserver le nom actuel (« iPad A18 ») pour cette mise à jour mineure.

Ou bien attendre une refonte plus importante (design, écran, etc.) pour lancer officiellement l’iPad Neo.

Le lancement de ce nouvel iPad d’entrée de gamme est attendu dans les prochains mois (potentiellement d’ici fin 2026), avec le support d’Apple Intelligence grâce à la puce A18.

Apple semble vouloir clarifier et moderniser le nom de ses produits d’entrée de gamme, comme elle l’a fait avec le MacBook Neo. L’idée d’un iPad Neo fait donc sens, même si le timing dépendra de l’ampleur réelle des changements sur le modèle.

Cela rendrait la gamme iPad plus logique : iPad Neo (entrée de gamme), iPad Air, iPad Pro et iPad mini.



Voici l’interview complète :