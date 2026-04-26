Pourquoi John Ternus devient CEO d’Apple le 1er septembre 2026 : le timing parfait

Vous le savez les amis, John Ternus deviendra officiellement le nouveau patron d’Apple le 1er septembre 2026. Ce timing n’est pas anodin : il place le successeur de Tim Cook au cœur d’une période stratégique majeure pour l’entreprise. L’iPhone va connaître un tournant avec le premier modèle pliable, ainsi qu’une accélération de l’IA pour permettre à Siri de devenir ce qu’il aurait du être il y a des années.

Moins de deux semaines avant l’événement iPhone le plus important de l’année

Le 1er septembre, c’est seulement 12 jours avant l’habituel événement de rentrée d’Apple (généralement mi-septembre). Cette année, cet événement sera particulièrement historique : Apple devrait y dévoiler son premier iPhone pliable (iPhone Fold ou iPhone Ultra selon les rumeurs).

Selon Mark Gurman dans sa newsletter dominicale, John Ternus a personnellement supervisé l’ingénierie et le développement de ce produit révolutionnaire. Il avait déjà été mis en avant lors du lancement de l’iPhone Air et du Mac Mini l’année dernière. Il est donc très probable que Ternus soit la figure centrale de la présentation de l’iPhone Ultra/Fold, marquant ainsi un vrai passage de relais symbolique.

Prise de fonction juste avant le trimestre des fêtes (le plus rentable)

En devenant CEO début septembre, John Ternus prendra les rênes quelques semaines seulement avant le début du trimestre des fêtes (Q1 fiscal d’Apple), traditionnellement le plus important de l’année.

Ce trimestre inclut :

Le lancement des nouveaux iPhone

Les ventes de fin d’année (Noël et Black Friday)

Apple s’attend à battre des records cette année, avec un chiffre d’affaires potentiellement proche des 150 milliards de dollars. Pour Ternus, c’est l’occasion idéale de commencer son mandat sur une note extrêmement positive.

Une gamme de produits au sommet de sa forme

Comme Tim Cook en 2011, John Ternus hérite d’une situation très favorable :

La gamme iPhone 17 actuelle est considérée comme la plus aboutie à ce jour

Tous les MacBook ont été récemment rafraîchis avec des puces M5 puissantes

Le MacBook Neo rencontre un succès record et démocratise l’accès aux Mac

De nombreux nouveaux produits et catégories sont en préparation pour les années à venir

Ternus a également beaucoup travaillé sur les iPad ces dernières années, améliorant considérablement les performances, l’autonomie et la fiabilité (notamment sur les derniers iPad Pro).

Une transition parfaitement orchestrée

En résumé, le choix du 1er septembre 2026 permet à John Ternus de :

Être aux commandes pour le lancement de l’iPhone pliable (produit qu’il a piloté)

Bénéficier d’un trimestre record dès son arrivée

Profiter d’une ligne de produits très solide

C’est une transition en douceur et maîtrisée, qui offre au futur CEO le meilleur départ possible.

Et vous, qu’attendez-vous le plus de cette nouvelle ère Apple sous la direction de John Ternus ? L’iPhone pliable, les avancées en intelligence artificielle, ou autre chose ?